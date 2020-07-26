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الهيئة القومية للأنفاق : لم يحدث أي انهيار بعمارة رقم 17 بشارع البرازيل في الزمالك

حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة
محمود محسن 8:51 م, الأحد, 26 يوليو 20 8:51 م, الأحد, 26 يوليو 20

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أوضحت الهيئة القومية للأنفاق بأنه لم يحدث أي نوع من أنواع الانهيارات بعمارة رقم 17 شارع البرازيل بالزمالك، ولكن حدث هبوط بسيط بأحد أركان العمارة وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجى لسفارة دولة البحرين.

وأن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي.

كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور، وتم تعويضهم ماليا للإقامة البديلة لحين الإنتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق كافة وسائل الإعلام التأكد من الأخبار من مصادرها الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام.

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بقلم محمود محسن

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