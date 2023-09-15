الهيئة القومية للأنفاق: الأحد المقبل موعد إجراء اختبارات مكافحة الحريق للمترو

قالت الهيئة القومية للأنفاق إنه تم تحديد بعد غدٍ الأحد لإجراء إختبارات مكافحة الحريق وإنذار الحريق وسحب الدخان بمحطة (الطريق الدائري) كنموذج للمحطات العلوية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث ، ومحطة (السودان) كنموذج للمحطات النفقية بالمرحلة الثالثة (ب) من الخط الثالث أيضًا، موضحة أن ذلك سيكون اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي في إطار الحماية المدنية الخاصة بسلامة الركاب.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين سكان هذه المناطق عدم القلق أو الخوف في حالة ظهور دخان أو رائحة حريق في أوقات إجراء الاختبارات بتلك المحطات.