اقتصاد وأسواق

الهيئة القومية لسلامة الغذاء توضح معلومات حول إدعاء ضبط مصنع جبنه يعدها بمواد الطلاء

- تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزاره الصناعه والتجاره الخارجيه أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هى شرش اللبن المستخلص من حليب
السيد فؤاد 8:20 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21 8:20 م, الثلاثاء, 28 ديسمبر 21

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أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بيانا إعلاميا بشأن ما تردد عن واقعة إغلاق مصنع لتصنيع الجبن بمركز تلا محافظة المنوفية مستخدما مواد الطلاء، وأوضحت عدة معلومات بشأن الواقعة للرأي العام.

تم اكتشاف المصنع والتفتيش عليه من قبل لجنة مشكلة من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، وتم إغلاقه.المنتج الذي تم ضبطه ليس جبنة كما تردد، ولكنه أحد المنتجات الشعبية المعروفة باسم ” جميد بلدي” وهو يستخدم بشكل محدد في المناطق الصحراوية لسهولة حفظه وتخزينه على شكل مادة جامده صلبة، ولا يعرض بالأسواق أو المنافذ المرخصة المختلفة لبيع الأغذية.

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لم يتم تصدير المنتج إلى أي دولة، والهيئة هي المسئولة عن الصادرات والواردات من المواد الغذائية، ولا تسمح إطلاقا بتصدير أي منتج من منشأة غير مسجلة أو مرخصة، كما لا تسمح بالتداول المحلي لأي منتجات غذائية إلا من المنشآت المرخصة.

أثبتت التحاليل المعملية من معملين معتمدين تابعين لوزاره الصناعه والتجاره الخارجيه أن المنتج الذي تم ضبطه مصدره حليب أغنام وملح، ومكوناته شرش لبن أغنام منزوع الدهن ولا تحتوي على أى مادة كيميائية مثل طلاء الحوائط أو غيرها.

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تبين من الفحص المعملي المعتمد من معملين تابعين لوزاره الصناعه والتجاره الخارجيه أن البودرة التي تم ضبطها على أنها طلاء حوائط هى شرش اللبن المستخلص من حليب بعد فصل المادة الدهنية عنه.

أثبتت التحاليل المعملية الواردة من المعامل المركزيه المعتمدة بوزاره الصحه لفحص المنتجات الغذائيه لبيان صلاحيتها للإستهلاك الآدمي وجدت عدم مطابقته للمواصفات المصرية من حيث التوسيم – بطاقة بيانات المنتج- واحتواءه على أتربة نتيجة عدم إتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء المحددة في قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 11 لسنه 2020 ‏التحديد وفقا لما جاء في المادة ثمانية من القرار المذكور حيث تم الإنتاج في مكان مفتوح غير مغلق ومعرض للأتربة.

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خالف المصنع المزمع إشتراطات سلامة الغذاء في عدم الترخيص وفي عدم الإتباع الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء ‏مما يعرضه للمسؤولية القانونية و الجنائية.

تهيب الهيئة بالمستهلكين بعدم شراء واستخدام منتجات مجهولة الهوية، كما تؤكد الهيئة أنها تفحص أى شكوى تخص إحتمالية تلوث الغذاء بكل جدية، وقد أنجزت الهيئة معدل 99% من إستيفاء الشكاوي التي وردت إليها خلال عام 2021.

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بقلم السيد فؤاد

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