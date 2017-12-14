الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكولًا للتعاون مع محافظة القليوبية

المال- خاص شهد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، توقيع مذكرة تفاهم لاستكمال باقي احتياجات المحافظة من الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه الشرب والكثير من منتجات الهيئة. وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع "استكمال مشروعاتنا مع محافظة ال

المال- خاص





شهد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، توقيع مذكرة تفاهم لاستكمال باقي احتياجات المحافظة من الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه الشرب والكثير من منتجات الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع “استكمال مشروعاتنا مع محافظة القليوبية، حيث تم تسليم عدد 6 مُعدات للنظافة من إجمالي 9 معدات، وجار تسليم الباقي وعددها 3”.

وأشار سيف الدين إلى أن التعاون قائم ومستمر مع محافظة القليوبية في مجالات متعددة مثل معدات النظافة ومحطات تنقية المياه وغيرها.

وأوضح أن بروتوكول التعاون مع القليوبية يُنظم الالتزامات بين الجانبين.

فيما أعرب اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، إحدى قلاع الصناعة الوطنية، والتي نتعاون معها في تلبية متطلبات العديد من المشروعات بالمحافظة.

وقد جرت مراسم توقيع البروتوكول بمقر الجهاز التنفيذي للهيئة العربية للتصنيع، في إطار تشجيع التعاون المثمر والبنّاء والوثيق بين أجهزة الدولة وبعضها البعض في شتى المجالات.

وعقب توقيع البروتوكول أشاد سيف الدين بروح الفريق الواحد الذي يتميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومحافظة القليوبية وغيرها من المحافظات لتلبية كل متطلبات التنمية في العديد من المجالات.

ويتضمن البروتوكول مجالات للتعاون، حيث تقوم الهيئة بتدبير كل احتياجات محافظة القليوبية فى المجالات المختلفة مثل أعمال رفع كفاءة وصيانة المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وأعمال البنية التحتية وتوريد وتركيب نظم التأمين والمراقبة بالكاميرات وشبكات الحاسب الآلي، وتوريد احتياجات المحافظة والوحدات المحلية والجهات الأخرى التابعة للمحافظة من السيارات والأوناش ومعدات النظافة وغيرها.

في هذا السياق أشار الفريق عبد العزيز إلى أنه تم بحث التعاون مع محافظ القليوبية في مجالات الطاقة المتجددة ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتنقية مياه النيل وصناديق القمامة ومحارق النفايات الطبية وتوفير معدات الكهرباء وإنارة الشوارع والبنية التحتية.

وعلي هامش توقيع البروتوكول ذكر سيف الدين مدى اهتمام هالة السعيد وزيرة التخطيط بمحطات تنقية المياه بالأقصر التي تنفذها الهيئة وحرصها مستقبلًا على التخطيط لتوفير محطات تنقية مياه من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.