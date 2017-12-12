الهيئة العامة : 600 مليون دولار استثمارات الصين فى مصر

قدرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حجم الاستثمارات الصينية بالسوق المحلية بنحو 600 مليون دولار، فى الفترة بين 1970 حتى نهاية يوليو الماضى ، لتحتل الصين بذلك المركز رقم 21 فى قائمة الدول المستثمرة بمصر.

وأضافت البيانات التى حصلت “المال” على نسخة منها، أن عدد الشركات الصينية المستثمرة تبلغ 1340 شركة ، وتتوزع قطاعات عملها بين 68% لصالح المشروعات الصناعية و15% تعمل بمجال الخدمات التمويلية و9% فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و8% للقطاعات الأخرى.

و حسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتمثل أهم الشركات الصينية العاملة محلياً فى” جوشى مصر” لصناعة الفايبير جلاس باستثمارات 160.38 مليون دولار، وتأسست فى أوائل يناير 2012، بجانب “تيدا مصر” للاستثمار بنحو 60 مليون دولار بقطاع المناطق الاقتصادية، و تبلغ استثمارات “إجيماك” لمهمات الجهد العالى نحو 35 مليون دولار فى مجال الأدوات الكهربائية، وقد تأسست فى أوائل يناير 2009.

و تستثمر شركة “سينو ثروة” للحفر نحو 20 مليون دولار فى قطاع البترول ، فضلاً عن استثمارات بقيمة 19.8 مليون لصالح “أنجل ييست إيجببت” فى مجال الصناعات الغذائية وتبلغ استثمارات شركة “بريليانس” البافارية للسيارات نحو 12 مليون دولار.

وأكد المكتب أن استثمارات شركة البترول المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر نحو 6 ملايين دولار والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار نحو 5 ملايين دولار، وتستثمر شركة العالمية لتصنيع مهمات الحفر نحو 4.8 مليون دولار.

يشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين نظمت اليوم الثلاثاء، ندوة عن تأثير استخدام “اليوان” كعملة فى سلة العملات الدولية على مجالات التعاون الاقتصادى المصرى الصينى، وهى “السياحة والتصدير والاستثمار” .