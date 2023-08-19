الهيئة العامة لميناء الإسكندرية تتداول 243 ألف طن بضائع خلال 48 ساعة

شهدت حركة الملاحة وتداول البضائع نشاطا متزايدا بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ تم دخول وخروج 50 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 31 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل والترانزيت.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 3891 حاوية مكافئة تقريبا.

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله خلال 48 ساعة فقد تم تداول 243 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي -رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.