الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تنظم حملة للتبرع بالدم اليوم

نظمت

بالتنسيق مع المركز الإقليمي لنقل الدم بالسويس، حملة للتبرع بالدم ، بمقر الهيئة بالسويس، استمرارا للدور المجتمعي للهيئة، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية.



وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة إن الحملة جاءت بناء على تعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير بتسهيل إقامة حملات للتبرع بالدم بالتنسيق بين وزارة الصحة والجهات التابعة لوزارة النقل للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الدم الآمن ومشتقاته على مستوى الجمهورية، واستمرارا لنجاح حملات التبرع بالدم خلال الأعوام السابقة .

وشارك في الحملة موظفو الهيئة، وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في انقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.