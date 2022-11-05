الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تصدر دليلا موحدا للإجراءات الجمركية

وافق وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ ومجلس إدارة الهيئة؛ على إصدار دليل الإجراءات الجمركية داخل الهيئة والذي يهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية متكاملة.

ويشجع دليل الإجراءات الجمركية على استقطاب الاستثمار الأجنبي وتنشيط السوق المحلي من خلال زيادة المكون المحلي داخل الصناعات المختلفة، إضافة إلى دعم المشروعات اللوجستية داخل المنطقة الاقتصادية.

وجاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي 2022/2023؛ لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية وحضر الاجتماع كل من الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

إضافة إلى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل؛ والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية.

ومن جانبه وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية؛ خلال الاجتماع؛ على القرارات المتعلقة بمساهمة المنطقة الاقتصادية في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية.

كما وافق على توقيع عقد مشروع إنشاء المحطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ المشروع ،بجانب الموافقة على توقيع عقود مشروع توسعات محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد.

ومشروع إقامة المنطقة اللوجستية لعمليات القيمة المضافة لصناعات تحويلية للحبوب والغلال بمنطقة شرق بورسعيد، إضافة إلى موافقة المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة السويدي الخيرية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني.