سيـــاســة

الهيئة العامة للطرق والكباري : رصد 87 مليون جنيه للانتهاء من طريق 99 الحربي

و تخصيص مبلغ 746 مليون شاملة نزع ملكية 80 فدان
ياسمين فواز 9:08 م, الثلاثاء, 30 مارس 21 9:08 م, الثلاثاء, 30 مارس 21

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كشف حسام بدر الدين، مسئول الهيئة العامة للطرق والكباري ، عن رصد 87 مليون جنيه؛ للانتهاء من طريق 99 الحربي وسيبدأ التنفيذ فورا؛ أما بالنسبة لطريق بلقاس المعصرة الجرايدة 11 بطول 22 كيلو، مشيرا إلى عمل المقايسات، وتم تخصيص مبلغ 746 مليون شامله نزع ملكية 80 فدان تم إدراجه في ميزانية 21/22.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة حول تهالك الطرق.

كما ناقشت لجنة النقل والمواصلات في البرلمان طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر الخبيري عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة، والذي طالب فيه بازدواج طريق  سقارة/المريوطية/ العياط بمسافة 40 كيلو متر.

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جاء ذلك ذلك بحضور محمود فوزي سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة، ومحمود زين العابدين رئيس مركز ومدينة البدرشين، وأحمد الهادي مدير عام التطور لقطاع البنية الأساسية بهيئة السكة الحديد، وحسام بدر الدين مسؤل الهيئة العامة للطرق والكباري.

من جانبه قال حسام بدر الدين مسئول الهيئة العامة للطرق والكباري، إنه سيتم دراسة وبحث طلب الإحاطة المقدم من النائب نادر الخبيري لبحث الطريق وإدراجه في خطة طرق المحليات، أو إدراجه في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الطرق، أو إدراجه في خطة المحافظة لإنشاء وصيانة وتطوير الطرق.

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وتطرقت اللجنة، إلى مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب الدكتور مصطفى أبوزيد نائب الغربية بإحلال وتجديد طريق حنون/ زفتي طنطا، وطريق طنطا/ زفتى؛ وذلك بحضور سكرتير محافظ الغربية نجوى العشيري سكرتير عام مساعد  محافظة الغربية، التي أكدت أن طريق حنون دخل مبادرة “حياة كريمة ” حيث إن مركز زفتي دخل في المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أما بالنسبة لطريق طنطا زفتى بطول 22 سيتم على مرحلتين المرحلة الأولى يتم حاليا العمل على  تنفيذ 11 كيلو، وسينتهي العمل فيها يوم 31 يونيو القادم.

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ومن جانبه، طالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات رئيس الاجتماع اللجنه بخطاب يؤكد التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بإنهاء المرحلة الأولى، في 30-6 والبدء فورا في تنفيذ المرحلة الثانية من طريق طنطا/ زفتى؛ نظرا لأهميته بالنسبة للمواطنين؛ حيث إنه طريق حيوي يخدم العديد من المدن والقرى بنطاق المحافظة.

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بقلم ياسمين فواز

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