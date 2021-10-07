نقل وملاحة

الهيئة العامة للطرق والكباري توضح حقائق طريق بنها المنصورة

ناشدت الهيئة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة
محمود محسن 11:50 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 11:50 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أصدرت الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا مساء اليوم كذبت فيه ما تناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “بأي منطق يتم ردم الرياح التوفيقي لعمل طريق”.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري بأنها تقوم بإنشاء طريق بنها المنصورة لاتجاه المنصورة علي البر الشرقي من الرياح التوفيقى بطول 73 كيلو مترا ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات على أن يكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات أيضا مما سيساهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

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وأضافت الهيئة أن أعمال إنشاء الطريق المتجه إلى المنصوره تتم على البر الشرقي بالتنسيق مع وزارة الري ممثلة في مديريتي الري بالقليوبية والدقهلية للحفاظ على القطاع المائي الآمن الذي يحافظ على كمية الماء المطلوبة للزمامات الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي.

كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الري في إطار المحافظة على القطاع المائي بإنشاء مسطاح للمجري المائي للحفاظ على جانب الترعة من الانهيار، حيث إنه قد حدث له تآكل نتيجه أعمال تطهير المجرى المائي على مدار السنوات الماضية، وأصبح يهدد جسر الطريق وعمل دوائر انزلاق وانهيارات لجسر الطريق، وبالتالي فإن الأعمال التي تتم فهي لحماية المجري المائي والحفاظ على القطاع المائي وكميات المياه الآمنة المطلوبة لري الأراضي الزراعية التي يخدمها الرياح التوفيقي وكذلك حماية الطريق.

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وناشدت الهيئة العامة للطرق والكباري في بيانها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي تثير البلبلة والحصول على جميع أخبار المشروعات التي تنفذها الهيئة وكل مايتعلق بكل الاستفسارات المتعلقة بهذه المشروعات من المصادر الرسمية.

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بقلم محمود محسن

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