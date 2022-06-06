«الهيئة العامة للتحكيم»: زيادة مساحات زراعة القطن إلى %67 من مستهدفات 2022

أعلنت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، زيادة المساحات المزروعة بمحصول القطن، لعام 2022، منذ بدايته فى مارس حتى مطلع يونيو الجاري، إلى 276.8 ألف فدان، بنسبة %67 من إجمالى المستهدف زراعته خلال الموسم الجارى، والبالغ كمياته 412 ألف فدان.

قال محمد خضر، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فى تصريحات خاصة لجريدة «المال»، إن إجمالى الأقطان الطويلة الممتازة المزروعة حتى مطلع يونيو الجارى، سجل 4170 فدانًا، فيما بلغ حجم الأقطان الطويلة نحو 272.6 ألف فدان.

ومن المرجح أن تتجاوز إنتاجية محصول القطن، خلال العام الجارى نحو 2.7 مليون قنطار زهر – القطن ببذرته قبل حلجه، مقابل 1.25 مليون قنطار من القطن الزهر إنتاجية العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وشهد الموسم الحالى زراعة 9 أصناف من الأقطان، بينها جيزة 97، وجيزة 86، وجيزة 94، وجيزة 96، وجيزة 93، وجيزة 92، وجيزة 87 وجيزة 45.

وأضاف، خضر فى تصريحاته لجريدة «المال»، أن عمليات زراعة القطن، التى بدأت فى مارس الماضى مستمرة حتى 20 من شهر يونيو المقبل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن آليات تسويق محصول القطن، لعام 2022، سيتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من زراعته.

ولجأت الحكومة إلى تطبيق نظام تسويق القطن بالمزاد العلنى لمحصول 2021، فى كافة محافظات الجمهورية المنتجة، وتم التسويق بالكامل بنظام المزادات.

وشهد سعر بيع الأقطان المصرية قفزة كبيرة خلال العام الماضى ليتجاوز سعره 5000 جنيه، مقابل 2100 جنيه سعره فى المواسم السابقة.