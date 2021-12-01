«الهيئة العامة للتحكيم»: تسويق 996 ألف قنطار من محصول القطن بالمزادات خلال 3 شهور

أرتفع حجم ما تم تسويقه من أقطان لمحصول 2021 بنظام المزادات منذ بدايته فى سبتمبر الماضى حتى 28 نوفمبر الجارى إلى قرابة 996 ألف قنطار قطن زهر- القطن ببذرته قبل حلجه، وفقًا لما كشفه محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن.

ويشكل ما تم تسويقه من أٌقطان بنظام المزادات حتى الآن والبالغة 996 ألف قنطار، ما نسبته تقارب %79.6 من جملة المحصول البالغة 1.250 مليون قنطار زهر فى 14 محافظة منتجة للقطن بالوجهين القبلى والبحرى.

ويوضح خضر، أن إجمالى ما تم تسويقه فى وجه قبلى بلغ 88.9 ألف قنطار قطن زهر، فى 5 محافظات هى «أسيوط وسوهاج والمنيا والفيوم وبنى سويف»، ومن المعروف أن المزادات فى وجه قبلى إنتهت بالفعل، ولكن لاتزال المزادات فى محافظات الوجه البحرى قائمة حتى الآن.

فيما بلغ ما تم تسويقه من أقطان وجه بحرى قرابة 907 ألف قنطار قطن، فى 9 محافظات ، وفقًا لرئيس الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن.

وكانت المحافظات الأعلى فى تسويق الأقطان بوجه بحرى هى، كفر الشيخ بكميات قاربت 371 ألف قنطار، ثم الدقهلية بكميات بلغت 169 ألف قنطار، تلتها الشرقية بكميات 156 ألف قنطار.

وعممت الحكومة نظام المزاد العلنى على محصول القطن لعام 2021، حيث كان يطبق لأول مرة فى 2019 فى محافظتين بوجه قبلى فقط هما «الفيوم وبنى سويف»، ثوتم تعميمه بعد ذلك ليطبق فى 4 محافظات، هى «الفيوم وبنى سويف والشرقية وكفر الشيخ»، قبل أن يطبق فى عام 2021 على 14 محافظة منتجة للقطن.

وسجلت أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات تجاوزت 3200 جنيه للقنطارلمحصول 2021، مقارنة بالعام الماضى حيث تجاوز سعر قنطار وجه بحرى 5300 جنيه فى أحدث المزادات ، مقابل 2100 جنيه سعر القنطار العام الماضى.

ويفصل الموسم التسويقى لمحصول القطن لعام 2021 قرابة شهر على إنتهاء كافة المزادات فى محافظات الوجه البحرى، وفقأ لما أكده رئيس الهيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن.

وبناء على ما تم تسويقه حتى الآن، تظل كميات تقارب 254 ألف قنطار قطن زهر من جملة المحصول البالغ 1.250 مليون قنطار زهر، تنتظر المزادات التى ستجرى على مدار قرابة الشهر.