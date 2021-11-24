«الهيئة العامة للتحكيم»: تسويق 58% من محصول القطن بالمزادات

خضر: انتهت فى «قبلى».. ومستمرة فى «بحرى».. و 89 ألف قنطار إجمالى حصيلة الأولى لمحصول العام الحالى

تجاوز حجم ما تم تسويقه من الأقطان المصرية لمحصول 2021 نحو 932 ألف قنطار، بنسبة تقارب %58 من إجمالى المحصول البالغ 1.6 مليون قنطار قطن، منذ بداية الموسم التسويقى فى سبتمبر الماضى حتى منتصف نوفمبر الجارى، وفقًا لما كشفه محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وكشف «خضر»- فى تصريحات لـ«المال»- أنه تم الانتهاء من تسويق أكثر من نصف المحصول، ولا يزال هناك قرابة 700 ألف قنطار قطن ، وذلك حتى منتصف نوفمبر الجارى. وأوضح “خضر” أنه تم الانتهاء من تسويق أقطان وجه قبلى بالكامل بنظام المزادات، وبلغت الكميات التى جرى تسويقها من خلال المزادات فى محافظات الوجه القبلى قرابة 89 ألف قنطار قطن.

وتم تسويق مزادات «قبلى» فى 5 محافظات هى الفيوم ، وبنى سويف، والمنيا ، أسيوط، وسوهاج، وكانت المزادات الأكبر فى حجم الأقطان المباعة خلاله فى محافظتى الفيوم وبنى سويف بمحافظات الوجه القبلى.

خضر: انتهت فى «قبلى».. ومستمرة فى «بحرى».. و 89 ألف قنطار إجمالى حصيلة الأولى لمحصول العام الحالى

وأكد أن المزادات لا تزال مستمرة فى 9 محافظات فى الوجه البحرى، إذ سجلت المحافظات الأعلى فى التسويق عبر نظام المزادات كفر الشيخ والدقهلية والشرقية.

وسجلت أسعار الأقطان المصرية ارتفاعات كبيرة لمحصول 2021 إذ بلغ متوسط سعر القنطار قرابة 5755 جنيها للقنطار بارتفاعات تجاوزت 3600 جنيه للقنطار فى وجه بحرى، مقابل سعره البالغ 2100جنيه للقنطار خلال العام الماضى.

ولجأت الحكومة لتعميم منظومة المزاد العلنى لتسويق محصول القطن المصرى فى جميع المحافظات، بدلًا من الاكتفاء بتسويقه فى 4 محافظات فى 2020 ومحافظتين فقط فى 2019.

ونجحت المنظومة حتى الآن فى الوصول بأعلى عائد للمزارعين، إذ تخطى سعر قنطار القطن بنظام المزادات السعر العالمى للقطن وهو السعر الافتتاحى الذى تبدأ به المزادات.

ويقارب السعر الافتتاحى للقطن فى المزادات 3600 جنيه للقنطار ويختلف يوميًا وفقًا للسعر العالمى، إذ يستند تحديده على سعر الأقطان العالمية “لإندكس A” يوم انعقاد المزاد مضافا إليه نسبة 40% لأقطان وجه بحرى، فضًلا عن تمصير السعر وفقًا لسعر الجنيه مقابل الدولار خلال يوم انعقاد المزاد.

وشهدت أسعار الأقطان المصرية ارتفاعًا لا يقل عن 1500 جنيه للقنطار عن السعر الافتتاحى الذى بدأت به المزادات، فى أغلب مزادات وجه بحرى حتى الآن.

ويبلغ عدد شركات تجارة الأقطان نحو 270 وشاركت فى المزادات قرابة 40 شركة خلال الموسم التسويقى الجارى.

ويعد سداد خطاب ضمان بقيمة 250 ألف جنيه باسم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج أبرز الشروط للاشتراك فى المزاد لشراء أقطان محصول القطن هذا العام من المزارعين.