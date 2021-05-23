طاقة

الهيئة العامة للبترول: كورونا أثرت على نشاط وقود الطائرات وتموين السفن وتصدير الغاز

الجائحة تسببت فى خفض أسعار الغاز عالميا
ياسمين فواز 9:39 م, الأحد, 23 مايو 21 9:39 م, الأحد, 23 مايو 21

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كشف المهندس عابد عز الرجال، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول عن أن جائحة كورونا المستجد أثرت على حصيلة الهيئة تأثرت بفضل عدة عوامل رئيسية تتضمن نشاط وقود الطائرات ونشاط تموين السفن وتصدير الغاز، مشيرا إلى أن الجائحة تسببت فى خفض أسعار الغاز عالميا.

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول : “لن نصدر الغاز بالخسارة، وبالتالى هناك موارد دولارية تأثرت خلال الجائحة”، لافتا إلى إن غالبية المؤشرات تعود تدريجيا بشكل طبيعى.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأحد لاستكمال مناقشة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة وكذلك للسنة المالية 2021/2022.

واعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول ، عن تخصيص مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة 2021/2022 مبلغ 10.5 مليار جنيه مخصصة لاستكمال إنشاء 29 مستودع جديد بسعة تخزينية تبلغ نحو 32 مليون برميل.

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و استعرض أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، مشروع موازنة الهيئة أمام لجنة الخطة والموازنة، لافتا إلى أنه تم تقدير سعر برميل خام برنت بمشروع الموازنة بنحو 60 دولار، مقابل 65 دولار للبرميل بموازنة العام المالى الجارى.

كما لفت أشرف عبد الله، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والاقتصادية، إلى أن تلك التقديرات يتم وضعها بمشروع الموازنة العامة للدولة بناءً على دراسات وافية وبالتنسيق الكامل مع وزارة المالية، مضيفا أنه تم تحميل مشروع موازنة الهيئة للسنة المالية الجديدة بنحو 25 مليار جنيه فروق عملة بدلا من 20 مليار جنيه خلال موازنة العام الجارى 2020/2021.

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بقلم ياسمين فواز

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