الهيئة التشريعية الوطنية الصينية تعقد جلستها الختامية

عقد المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية الصينية، الجلسة الختامية لدورته الأولى صباح اليوم الاثنين.

وحضر الجلسة شي جين بينغ والقادة الصينيون الآخرون في قاعة الشعب الكبرى في بكين.

واعتمد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، من خلال التصويت، قرارات بشأن تقرير عمل الحكومة، وتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في عام 2022 والخطة لعام 2023، وتنفيذ الميزانيتين المركزية والمحلية لعام 2022 والميزانيات لعام 2023.

ووافق النواب على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2023 والميزانية المركزية لعام 2023.

واعتمدوا قرارات بشأن تقارير عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، ومحكمة الشعب العليا والنيابة الشعبية العليا، بالإضافة إلى تعديل لقانون التشريع.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.