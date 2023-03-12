الهيئة التشريعية الوطنية الصينية تحدد التشكيلة الجديدة لمجلس الدولة الصيني

حددت الهيئة التشريعية الوطنية الصينية التشكيلة الجديدة لمجلس الدولة الصيني وذلك خلال انعقاد الدورة السنوية الجارية صباح اليوم الأحد.

وبناء على ترشيح لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة، صادق نواب المجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني على نواب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الدولة والوزراء ومحافظ البنك المركزي والمراجع العام للحسابات والأمين العام لمجلس الدولة، وذلك خلال الجلسة الكاملة الخامسة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.

ووقع الرئيس الصيني شي جين بينغ مرسوما رئاسيا لتعيين هؤلاء المسؤولين.

وخلال الجلسة أيضا، وافق نواب المجلس الوطني، من خلال التصويت، على رؤساء ونواب رؤساء وأعضاء ثماني لجان خاصة تابعة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.

وتعهد نواب رئيس مجلس الدولة، وأعضاء مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة بالولاء للدستور.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.