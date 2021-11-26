سيـــاســة

الهيئة البرلمانية لحماة الوطن تلتقي وزير التموين .. والمصيلحي يشيد بأدائها

وزير التموين يكشف عن التوسع في أنشطة التجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجستية
ياسمين فواز 5:34 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21 5:34 م, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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التقت الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، برئاسة النائب احمد بهاء شلبي، بالدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ، للتعرف علي استراتيجية الوزارة ومناقشة التحديات التي تواجهها، وسبل التغلب عليها، وعرض رؤية الحزب علي ” المصيلحي”، فيما يتعلق بهموم المواطن في قضايا السلع التموينية وتحديات التوسع في التجارة الداخلية.

وكشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، خلال اللقاء عن توجه الوزارة نحو التوسع في أنشطة التجارة الداخلية وإنشاء المناطق اللوجيستية، بما تتميز به من تقليل الاسعار علي المواطنين، والتنوع الكبير في السلع.

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وأعرب المصيلحي، عن حرصه الشديد علي خدمة المواطنين وتوصيل الدعم الي مستحقيه بكل الصور، في إطار التوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.


وحول استراتيجية الوزارة فيما يخص التأمين علي عمال المخابز، قال المصيلحي، أن هناك تنسيقا كبيرا مع وزارة القوي العاملة في هذا الشأن، وبلغ الحصر النهائي للعمال في المخابز علي مستوي الجمهورية نحو 75 الف عامل.

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وأشاد وزير التموين ، في نهاية اللقاء، بأداء الهيئة البرلمانية للحزب، وحرصها علي لقاء الوزراء والمسئولين للوقوف علي الأداء الحكومي، وأنه لأول مرة منذ توليه الوزارة يجد حزبا يطلب لقاء مع مسئول حكومي للاستماع اليه.


وأهدي الدكتور احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وزير التموين، درع التكريم، علي جهوده الملموسة منذ توليه الوزارة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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