الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: زيادة الصادرات سبب رئيسي في انخفاض قيمة العجز بالميزان التجاري

أشاد النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بانخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر إلى نحو 3.21 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي مقابل 3.66 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 12.4%، قائلا: الحكومة اعتمدت على خطط استراتيجية محكمة استهدفت زيادة حجم الصادرات، الأمر الذي ساهم في خفض العجز.

وأضاف خليل، في تصريحات له، أن زيادة حجم الصادرات ساهم بشكل جذري في انخفاض عجز الميزان التجاري وهو ما تحقق بتراجع حجم العجز في الميزان التجاري، لافتا أن سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في الفترة الأخيرة تركزت على تحقيق استراتيجية الإنتاج من أجل التصدير.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي استهدف زيادة معدلات الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، فضلا عن إزالة المعوقات التي تقف أمام المُستثمرين؛ كل ذلك أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية، وبالتالي انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري.

وتابع خليل: الدولة المصرية تمضي قدما نحو الاهتمام بملف الصادرات، والذي يعتبر أحد الأركان الهامة بخطة التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة، مؤكدا أن انخفاض معدل الورادات يصاحبه زيادة في الصادرات؛ الأمر الذي يساهم في انخفاض العجز بالميزان التجاري وتوفير العملة الصعبة.