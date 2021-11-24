الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تعرض فرص الاستثمار على جمعية رجال الأعمال البحرينية

استعرض اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية ، الفرص الاستثمارية بالمنطقة ومشروعاتها في إطار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية أمام وفد من جمعية رجال الأعمال البحرينية، برئاسة أحمد بن هندي رئيس الجمعية بمقر الهيئة بالعين السخنة والذي يزور مصر حالياً للمشاركة في منتدى الأعمال المصري البحريني.

وكذلك التطوير الذي تشهده موانئ ومناطق المنطقة الاقتصادية، وبحث مجالات التعاون وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

وفي بداية اللقاء أعرب اللواء محمد شعبان سعادته بهذه الزيارة، خاصة أن العلاقات المصرية البحرينية تاريخية تتسم بالاستقرار والتقارب والتفاهم على كافة الأصعدة مما أثمر عن زيادة التبادل التجاري، ومن ثم توطيد العلاقات المشتركة.

وأكد شعبان أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية حالياً تعود بالنفع على مصر والشرق الأوسط والخليج العربي أيضاً حيث تميز مصر بموقعها الفريد في القارة الأفريقية وانعكاس استقرارها بالإيجاب على الأشقاء واستقرارهم.

وأشار شعبان إلى أن التطوير والتنمية في مجالات عديدة في مصر انعكس بالإيجاب على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث استفادت الهيئة في مشروعاتها من شبكة الطرق القومية والأنفاق العملاقة وتطوير الموانئ البحرية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، التي تساهم في تعزيز تواجد قواعد صناعية لكبرى الشركات العالمية داخل المنطقة ، مما يعزز من وضع المنطقة ضمن مصاف المناطق الاقتصادية العالمية.

وخلال اللقاء، أعرب نائب رئيس الهيئة عن تقديره لهذه الزيارة ، التي تؤكد مدى اهتمام البحرين بالاطلاع على تجربة مصر الحالية وما تشهده الجمهورية الجديدة والأعمال الضخمة التي تمت خلال السبع سنوات الماضية والتي رفعت من تصنيف مصر اقتصادياً وكذلك دورها الريادي في القارة الأفريقية والإقليمية والعالمية.

واستعرض شعبان أهم المجالات التي ترتكز عليها الهيئة والقطاعات الصناعية المستهدفة خلال السنوات المقبلة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ ، والفرص والحوافز الاستثمارية بمناطق وموانئ المنطقة الاقتصادية، التي تتميز بموقعها على البحرين الأحمر والمتوسط، مروراً بأهم مجرى ملاحي عالمي “قناة السويس“.

كما قدم عرضاً تفصيلياً عن المنطقة الاقتصادية وما تم خلال الخمس سنوات الماضية من أعمال بنية تحتية ومرافق وشبكة طرق والمشروعات بالمناطق الصناعية وتركيز الهيئة على توطين الصناعات وإحلال الواردات لسد احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية المصرية وحرص الحكومة على تحدي كل الصعوبات وإنجاز بعض المشروعات القومية الكبرى في فترة زمنية وتكلفة أقل بمعايير عالمية.

من جانبه، أعرب وفد رجال الأعمال البحريني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، مطالبين ضرورة التواصل الدائم مع المنطقة الاقتصادية، حيث أشاد نبيل آجور أمين سر جمعية رجال الأعمال البحرينية بشبكة الطرق التي شهدها أثناء زيارتهم لبعض المواقع والتي تختصر الوقت والانتقال سريعاً بين المناطق.

كما أثنى الوفد على المجهودات والإنجازات المبذولة من قبل الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أن مصر قلب الخليج العربي وهي خط الأمن والاستقرار للدول العربية، معربين عن تقديرهم للعلاقات الوطيدة بين مصر ومملكة البحرين التي تشهد ازدهاراً واستقراراً.

وعقب اللقاء اصطحب اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لزيارة المطور الصناعي منطقة تيدا-مصر المنطقة الصناعية الصينية أحد أهم المطورين بالمنطقة والتعرف على تجربتهم الناجحة داخل المنطقة الصناعية بالسخنة والتوسعات التي تقوم بها، حيث تضم أكثر من ٣٠ مشروعاً صناعياً بها.