«الهيئة الاقتصادية لقناة السويس» تضيف لأنشطتها تخزين السيارات المستعملة

بغرض إعادة تصديرها أو تجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة إلى أنشطة الهيئة

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة المهندس يحيى زكي، على إضافة نشاط تخزين السيارات المستعملة، بغرض إعادة تصديرها أو تجهيزها لذوى الاحتياجات الخاصة إلى أنشطة الهيئة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة الرابع فى النصف الاول من العام المالى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

واستعرض ذكى الملفات الخاصة بالشأن الداخلي للعاملين بالهيئة، والتى تشمل الهيكل الوظيفي واللائحة الخاصة بالعاملين، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على ضوابط صرف نصيب العاملين من الأرباح عن العام المالي 2019\2020.

وأضاف زكي أن المجلس استعرض الموقف المالي للهيئة، وإجراءات تمويل بعض المشروعات، ومتابعة موقف تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، وكذا لائحة المشتريات الخاصة بالهيئة، علاوة على مناقشة قواعد وإجراءات رخص التشغيل للمشروعات.

ووافق المجلس بالإجماع على التجديد لوليد جمال الدين المدير التنفيذي للهيئة، لمدة عام تبدأ من يناير ٢٠٢١.

ونوه زكي إلى أنه تم استعراض موقف المشروعات الجاري التفاوض عليها ومستجدات البعض منها والتي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.

حضر الاجتماع من أعضاء المجلس الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والفريق كامل الوزير وزير النقل ،والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية ،والسادة محافظي بورسعيد والاسماعيلية والسويس ، ونواب رئيس الهيئة للقطاعين الشمالي والجنوبي والمدير التنفيذي للهيئة ،والأعضاء ذوي الخبرة المالية والفنية والقانونية.