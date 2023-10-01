الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتنفيذ خطة تقليل الانبعاثات

كشف اللواء عبدالعزيز براية نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن النقل البحري يستحوذ على نحو 3% من حجم الانبعاثات عالميا، ومن المتوقع أن تصل تلك المعدلات خلال عام 2050 إلى نحو 17%، مالم يتم العمل على توافق النقل البحري مع التوصيات الصادرة في هذا الشأن.



وأضاف ” براية ” خلال انعقاد مؤتمر اليوم البحري العالمي، والذي يأتي برعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل تحت شعار (اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل) بحضور اللواء بحرى رئيس قطاع النقل البحري اللواء رضا اسماعيل، الذي نظمه قطاع النقل البحري بالاسكندرية، ان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تسعى لتقليل الانبعاثات البيئية عبر خطة يتم تنفيذها خلال الفترة الاخيرة، وذلك عبر اتخاذ عددا من الاجراءات للحد من تلك الانبعاثات وفقا للاتفاقيات التي وقعتها مصر في هذا الشأن، والتوصيات الصادرة عن الجهات المعنية.

وتابع أنه تم مراعاة البعد البيئي خلال إنشاء أرصفة جديدة بمينائي السخنة وبورسعيد، بالاضافة الى تطبيق منظومة OPS والتي تعني امداد السفن للكهرباء خلال انتظارها على الارصفة وذلك تطبيقا لاتفاقية (ماربول) التى تهدف إلى مكافحة التلوث الناجم عن إستخدام السفن لمحركاتها بالديزل، أثناء انتظارها على الأرصفة بالموانئ.



كما تم إنشاء خطة رصد بيئي لكافة الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية، وربطها بالشبكة القومية للرصد البيئي بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الصدد، وتشغيل تلك الشبكة بميناء شرق بورسعيد بالطاقة الشمسية، وفق براية.



وأوضح ” نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه قبل تشغيل الارصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد تم الاستعانة بمكتب استشاري عالمي متخصص لقياس معدلات التلوث المتوقعة لتشغيل الارصفة، خاصة في الارصفة التي ستكون متخصصة في الصب الجاف الغير نظيف، وكذا بميناء الادبية وغرب بورسعيد الذي يقع داخل المدينة.

وأكد ” براية ” على اصدار اول رخصتين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعمل في نشاط تموين السفن بالوقود، كما تم اصدار رخصة تجريبية مؤقتة لتموين الوقود البديل ليتم تموين السفن بالهيدروجين الاخضر والميثانول، وتم تنفيذ أول تجربة بتموين سفينة بهذا الوقود بميناء شرق بورسعيد الشهر الماضي لأول سفينة تعمل بهذا الوقود، كما أنه خلال يناير المقبل سيتم تنفيذ ثاني تجربة بميناء شرق بورسعيد أيضا.



وأشار نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أنه تم إلزام كافة مشغلي الارصفة بالمعايير المطبقة بميناء كوبر الاوربي والذي يعد أهم الموانئ الخضراء على مستوى العالم.



وأضاف أنه من المقرر أن يتم تشغيل المعدات بالارصفة الجديدة بمينائي شرق بورسعيد والسخنة عبر التغذية الكهربائية منعا لحدوث تلوث ينتج عن تلك الأوناش.



وأوضح أنه صدرت تعليمات بالالتزام بالمعايير البيئية للأرصفة الجديدة العاملة في نشاط الصب الجاف، خاصة وأنه من المقرر تنفيذ صوامع مغلقة بميناء شرق بورسعيد ومعها قرابة 21 مصنع قيمة مضافة، ليتم العمل بها عبر سيور مغطاة وأسوار تزيد عن 12 مترا.