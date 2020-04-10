الهيئة الاقتصادية تطهر الميناء السياحي والقاطرات البحرية

وقد شملت أعمال التعقيم مبنى الهيئة والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الشمالية والرصيف السياحي والقاطرات البحرية، وكذا أعمال التعقيم للمبنى الإداري بشرق بورسعيد.

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استمرار أعمال التعقيم والتطهير، اليوم الجمعة، للأسبوع الرابع على التوالي للقطاع الشمالي بالكامل، ويأتي ذلك في إطار مسئوليتها الوطنية.

وقد شملت أعمال التعقيم مبنى الهيئة والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الشمالية والرصيف السياحي والقاطرات البحرية، وكذا أعمال التعقيم للمبنى الإداري بشرق بورسعيد.

مع توجيه العاملين بالمنطقة وتعريفهم بوسائل المكافحة وتوضيح طرق العدوى والوقاية من الفيروس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقاية لمجابهة ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقد نفذت موانئ بورسعيد (شرق وغرب) خطة وقائية تكفل سلامة المترددين على جميع مقارّها وموانئها، حيث دفعت بفِرق وأطقم من قِبل العاملين بها بالإدارات المعنية بالسلامة والصحة المهنية؛ لإجراء عمليات تعقيم وتطهير بصفة مستمرة لكل المباني التي تشهد ارتيادًا من بعض المواطنين المتعاملين مع بعض الإدارات.

على جانب آخر أعلن المكتب الإعلامي لموانئ بورسعيد أن الموانئ تعمل بكامل طاقتها مع استمرار حركة الملاحة والتداول للسفن والبضائع على مدار الأسبوع خلال 24 ساعة، كما يتم تفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بالموانئ وكيفية الوقاية منه، وتوعية العاملين بالاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار.