نقل وملاحة

«الهيئة الاقتصادية» تسند تشغيل 3 مخازن لمستثمر مصرى لتموين السفن بالوقود

تمهيدا لبدء النشاط يونيو المقبل
أماني العزازي 11:20 ص, الأحد, 17 أبريل 22 11:20 ص, الأحد, 17 أبريل 22

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أسندت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أحد كبار المستثمرين المصريين تشغيل ثلاثة مخازن لبضائع الترانزيت، إثنان بمدينة بورفؤاد شرق قناة السويس، وثالث بميناء غرب بورسعيد فى إطار خطتها لتجويد الخدمات البحرية المصاحبة لمنظومة تموين السفن بالوقود المزمع تدشينها يونيو المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ«المال»، إن مخازن الترانزيت يتم فيها تخزين البضائع والاحتياجات الخاصة بالسفن لتقديم خدمة متكاملة بموانئ المنطقة الاقتصادية فى السخنة والأدبية وبورسعيد المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

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وأشار إلى نجاح الهيئة فى حل مشاكل أصحاب مخازن الترانزيت مع الحماية المدنية وتوفيق أوضاعها شجع على ضخ استثمارات جديدة بمجال تموين السفن فى الموانئ التابعة للهيئة.

وانتهت الهيئة مؤخرا من توفيق أوضاع 9 مخازن من حيث الموافقات الإطفائية والتشغيلية، وجار حاليا توفيق أوضاع 15 مخزنا أخرى، بمعرفة اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء.

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وأضاف أنه يتم حاليا إنهاء إجراءات استصدار تراخيص النشاط للشركات الفائزة بمشروع تموين السفن بالوقود، وتشمل شركات «مينرفا لتموين السفن» و«بنينسولا»، و«كورال إنرجى». ومن المزمع أن تصدر الهيئة 4 رخص لتموين السفن بالوقود لصالح شركتى «مينرفا»، و«بنينسولا» بالبحر المتوسط و«مينرفا»، و«كورال إنرجى» بالبحر الأحمر.

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بقلم أماني العزازي

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