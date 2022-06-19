«الهيئة الاقتصادية» تسدد 126 مليون جنيه لشركة الكهرباء العام المالى المقبل

حددت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس 126 مليون جنيه سيتم سدادها لصالح شركة الكهرباء مقابل الاستهلاك خلال العام المالى الجديد، و1.7 مليون لشركة المياه خلال نفس الفترة.

وبحسب تقرير موازنة الهيئة خلال العام المالى 2022/ 2023، سيتم دفع 35 مليون لسداد التأمينات بند الشيخوخة المبكر والعجز والوفاة، والتأمين ضد المرض، والإصابات للعاملين بالهيئة.

وأشار تقرير الهيئة، إلى إجمالى قيمة الأجور فى العام المالى بلغ نحو 500 مليون جنيه، و42 مليوناً تكلفة أغذية وتوفير الملابس والعلاج الطبى وبعض المزايا الأخرى للعاملين.

وتصل قيمة استثمارات الهيئة العام المقبل 34.169 مليار جنيه، مقابل 9.267 مليار خلال العام المالى الحالى، وتحقيق صافى ربح بنحو 1.9 مليار مقابل 1.8 مليار فى العام المالى الحالى.

وتضم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحت مظلتها 6 موانئ بحرية هى: «شرق بورسعيد، وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، والطور، والأدبية» إلى جانب 4 مناطق صناعية هى «شرق بورسعيد، والعين السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية» ويقدر إجمالى حجم الاستثمارات التى ضختها الدولة فى مشروع شرق بورسعيد بنحو 18 مليار دولار.

ووقعت الهيئة خلال الفترة الماضية 6 مذكرات تفاهم مع شركات وكيانات دولية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، واستخدامها فى أغراض تموين السفن والتصدير للأسواق الأوروبية.