«الهيئة الاقتصادية» تستهل عام 2024 بحملة ترويجية لإدارة وتشغيل رصيف صب سائل بميناء «السخنة»

تستهل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس عام 2024 بحملة ترويجية على شركات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، لإدارة وتشغيل رصيف صب سائل بطول 1180 مترا، وساحة تداول بمساحة 480 ألف متر مربع فى ميناء السخنة، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لـ«المال».

وتعوّل وزارة النقل على القطاع الخاص ومشروعات تطوير الموانئ التى أطلقتها منذ منتصف 2014، فى زيادة حجم تجارة الترانزيت، ومضاعفة طاقة التداول بالمحطات البحرية، لاسيما بعد صرفها استثمارات بقيمة 130 مليار جنيه خلال الـ10 سنوات الماضية لرفع كفاء قطاع النقل البحري.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الحملة الترويجية تستهدف جذب أفضل الكيانات الراغبة فى العمل بميناء السخنة لتولى وإدارة المشروع لفترة تصل إلى 30 عامًا، بنظام الـ”B.O.T”، على غرار الاتفاقيات التى أبرمتها وزارة النقل مع بعض الخطوط الملاحية خلال الفترة الماضية لتولى تشغيل محطات حاويات فى ميناءى «الإسكندرية» و«دمياط».

وسلمت وزارة النقل نهاية يوليو الماضى، أولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة -محطة حاويات «هاتشيسون»، لتحالف الخطوط الملاحية العالمية المكون من «COSCO» و«CMA» لتطويرها.

وتستهدف الوزارة الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من الميناء أواخر العام المقبل، وتشمل بناء أرصفة جديدة بأطوال تصل لـ 12 كيلومتراً، وبعمق 18 متراً، وساحات تداول بمسطح 5.6 مليون متر مربع، إلى جانب تشييد مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كيلو متر مربع، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كيلومترات متصلة بالمسار الأول فى شبكة القطارات السريعة “العين السخنة- العلمين الجديدة”.

فى سياق متصل، كشف مصدر آخر لـ”المال” أنه من المقرر أن تسلم مجموعة موانئ أبوظبى، للهيئة دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع تشغيل وتطوير وإدارة محطة متعددة الأغراض ومنطقة لوجستية واقتصادية فى شرق بورسعيد قبل نهاية مارس المقبل، وفقا لاتفاق الأحكام الموقع بين الطرفين فى الشهر نفسه من العام الجاري.

وأشار إلى أن اتفاق الأحكام منح المجموعة الإماراتية عاما لإجراء الدراسات المطلوبة، وحتى الآن لم ترد على الهيئة بأى تفاصيل جديدة لتنفيذ الاتفاق، ويحق للهيئة حال عدم تسلمها الدراسات، طرحه على مستثمرى القطاع الخاص المحلى والأجنبي.

وكشف المصدر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تدرس حاليا، طرح المرحلة الثانية من المخطط العام لميناء شرق بورسعيد على مساحة 6 كيلومترات، تمهيدا لاستقبال طلبات المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات بحرية ولوجستية.

مصدر: «موانئ أبوظبى» لم تنجز دراسات محطة «شرق بورسعيد» بعد.. وانتهاء المهلة فى مارس المقبل