«الهيئة الاقتصادية» تدرس مد المنطقة الجمركية لأرصفة ميناء العريش الجديدة

تدرس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع مصلحة الجمارك المصريه امتداد الدائرة الجمركية التابعة لميناء العريش البحرى، لتشمل الأرصفة الجديدة الجارى تطويرها فى الوقت الحالى.

قال مصدر مطلع لـ«المال»، إنه من المنتظر الانتهاء من أعمال بناء رصيف بحرى متعدد الأغراض بطول 915 مترًا وعمق 12 مترًا 15 يونيو 2023، فيما سيتم استلام الرصيف الثانى الجارى إنشاؤه من شركات المقاولات نهاية أكتوبر الجارى، بطول 250 مترًا وعمق 12 مترًا، ومن المنتظر تسميته باسم رصيف «سيناء» بهدف خدمة عمليات تصدير المواد التعدينية والخام المتوافرة بسيناء.

وأضاف أنه يتم استكمال العمل فى تطوير الرصيف الأساسى للميناء بطول 242 مترًا، وستنتهى الأعمال أواخر عام 2024، متابعًا أنه مقرر إنشاء أسوار للميناء إلى جانب بناء عدد من البوابات الداخلية والخارجية، مع حديث لشبكة الطرق بقلب ميناء العريش.

وكشف المصدر عن إبداء عدد من شركات الشحن والتفريغ رغبتها العمل فى ميناء العريش، وافتتاحه واستكمال أعمال تطويره، لافتًا إلى أن 3 كيانات عاملة فى نشاط الشحن والتفريغ بالميناء فى الوقت الحالى.

وذكر أنه تم عمل أكثر من بشركات النقل والشحن لمناقشة سبل التعاون، وزيادة حجم الأعمال فى الفترة المقبلة، وإزالة أية عوائق لزيادة نشاطهم بالميناء.

وكانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، طالبت الشركات المقاولات الوطنية العاملة مشرعات الأرصفة بالميناء بتسريع وتيرة العمل بتطوير ميناء العريش لدفع عجلة التنمية فى شمال سيناء، إذ يعتبر الميناء المنفذ البحرى الوحيد للمحافظة والمصدر المنتجات السيناوية إلى الأسواق الخارجية.

جدير بالذكر، أن شركة المقاولون العرب تتولى تنفيذ حاجز أمواج غربى رئيسى بطول 1250 مترًا، المقرر تسليمه فى ديسمبر المقبل، بينما تقوم بأعمال تكريك الميناء شركة مصر للتشييد التابعة لهيئة قناة السويس من عمق 7 أمتار إلى 12 مترًا، والممر الملاحى لدخول وخروج السفن من 9 أمتار إلى 13 مترًا، فضلاً عن إنشاء الأسوار الجديدة للميناء بإجمالى أطوال بنحو 8 آلاف متر.