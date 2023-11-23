«الهيئة الاقتصادية» تدرس تخصيص 500 متر لـ«بورسعيد» لتداول الحاويات

اقتربت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من تخصيص 500 متر طولى مساحة جديدة لشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع «التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى» ضمن خطة الشركة التوسعية فى ميناء غرب بورسعيد.

قال مصدر مسئول بالهيئة لـ«المال» إن المساحة المذكورة سابقا تقع امتدادًا لرصيف الشركة الحالي، موضحًا أن المفاوضات وصلت إلى مراحل متقدمة جدًا وخلال فترة قريبة سيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق بين الطرفين.

وأضاف أن الشركة قامت خلال السنوات الماضية بالتوسعات الخاصة بالساحات الخلفية لها، وهو ما يتطلب زيادة حجم الرصيف الخاص بها ليتماشى مع الطاقة الاستيعابية للشركة.

يشار أن الشركة قامت خلال السنوات الأخيرة بضم مساحة تصل الى 172 ألف متر، بتكلفة إجمالية بلغت 156 مليون جنيه، لترتفع المساحة الكلية لساحات محطة الحاويات من 400 ألف إلى 572 ألف متر مربع، وتعمل على زيادة الطاقة التخزينية من 24 ألف إلى 44 ألف حاوية، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من 800 ألف حاوية سنويا إلى 1.5 مليون.

وتبنت بورسعيد لتداول الحاويات أعمال التطوير برصيف التداول ، والذى يصل إلى 950 متراً بعمق 16 متراً بدلا من 14 متراً فقط، ليكون قادر على استقبال سفن الحاويات حتى الجيل الرابع عشر لتصل تحمل حمولتها إلى 14 ألف حاوية.

توقع المصدر أن تعقد بورسعيد لتداول الحاويات جمعيتها العمومية نهاية نوفمبر الجارى بمقر الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، حيث ستتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو الماضي، كما تتم مناقشة مشروع توزيع الأرباح المقترح عن العام المالى الماضي.

وحققت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع حصيلة إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضي، بزيادة قدرها %200.

السيد فؤاد

أمانى العزازى