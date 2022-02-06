«الهيئة الاقتصادية» تتعاقد على رفع كفاءة منظومة الحريق بميناء غرب بورسعيد

تعاقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بيت الخبرة الهندسى ايجك المتخصص فى تنفيذ أنظمة الإطفاء والإنذار الآولى، لتعديل تصميمات ورفع كفاءة شبكة الحريق بالمنطقة الشرقية بمواقع وأرصفة ميناء غرب بورسعيد.

وبحسب منشور موجه من الهيئة لغرفة ملاحة بورسعيد، فإن المشروع يشمل رفع كفاءة شبكة الحريق والانذار فى عدد 50 مخزنا بمساحة 80478 مترا، فضلا عن مخازن أخرى تستخدم فى تخزين الكيماويات والعطور.

كانت الحماية المدنية قد وافقت على تعديل منظومة الحريق بالمنطقة الشمالية، بما يتوافق مع الكود المصرى للحريق.

وكان اللواء عادل رزق مدير ميناء غرب بورسعيد، قد كشف فى خطاب موجه لرئيس غرفة ملاحة بورسعيد عادل لمعى، الانتهاء من تعديلات تصميمات شبكة حريق المنطقة الشرقية، وحصوله على اعتماد من الإدارة العامة للحماية المدنية لبدء التنفيذ الفعلى.

وطالب رزق أصحاب مخازن الترانزيت وتموين السفن بالمنطقة، وعمل التنسيق اللازم مع المكاتب الاستشارية القائمة، بإعداد الدراسات الفنية، لتنفيذ كافة اشتراطات وتوصيات أمن الحريق الواردة بتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.

من جانبه، أكد محمد مصلح، رئيس شعبة تموين السفن بالغرفة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، موافقة الهيئة الاقتصادية على تحمل تكاليف البنية الأساسية لمتطلبات تنفيذ منظومة الحريق مقابل رفع القيمة الإيجارية للمخازن بنسبة %25 على مدار 10 سنوات.

وأشار إلى أنه سيتم تقسيط التكلفة الإجمالية للمنظومة عبر إضافتها لإيجار المخازن التى تستخدمها الشركات.

ولفت إلى أن توسط غرفة ملاحة بورسعيد فى الموضوع والوصول إلى حل مرضى للهيئة والشركات بخصوص تحمل التكلفة، جاء بعد توقف حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت بالبر الشرقى فى بورفؤاد التابعة لميناء غرب بورسعيد، نظرا لقيام هيئة الحماية المدنية بوقف العمل حتى يتم استيفاء المخازن لمنظومة الدفاع المدنى والحريق.

ويتم حالياً عمل تطويرات فى ميناء غرب بورسعيد بتكلفة مليار جنيه، بمساحة 12 كم2، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، عبر ورفع كفاءة رصيف عباس ليصبح محطة متعددة الأغراض، تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل، فضلا عن إنشاء معلوماتية الكترونية لأعمال الميناء بشكل عام.

المال ـ خاص