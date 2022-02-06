نقل وملاحة

«الهيئة الاقتصادية» تتعاقد على رفع كفاءة منظومة الحريق بميناء غرب بورسعيد

المشروع يشمل رفع كفاءة شبكة الحريق والانذار فى عدد 50 مخزنا بمساحة 80478 مترا
المال - خاص 11:04 ص, الأحد, 6 فبراير 22 11:04 ص, الأحد, 6 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تعاقدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع بيت الخبرة الهندسى ايجك المتخصص فى تنفيذ أنظمة الإطفاء والإنذار الآولى، لتعديل تصميمات ورفع كفاءة شبكة الحريق بالمنطقة الشرقية بمواقع وأرصفة ميناء غرب بورسعيد.

وبحسب منشور موجه من الهيئة لغرفة ملاحة بورسعيد، فإن المشروع يشمل رفع كفاءة شبكة الحريق والانذار فى عدد 50 مخزنا بمساحة 80478 مترا، فضلا عن مخازن أخرى تستخدم فى تخزين الكيماويات والعطور.

كانت الحماية المدنية قد وافقت على تعديل منظومة الحريق بالمنطقة الشمالية، بما يتوافق مع الكود المصرى للحريق.

اقرأ أيضا  خط CMA CGM الفرنسي يقر زيادات جديدة على النوالين في منطقة أوروبا وأفريقيا بما فيها مصر

وكان اللواء عادل رزق مدير ميناء غرب بورسعيد، قد كشف فى خطاب موجه لرئيس غرفة ملاحة بورسعيد عادل لمعى، الانتهاء من تعديلات تصميمات شبكة حريق المنطقة الشرقية، وحصوله على اعتماد من الإدارة العامة للحماية المدنية لبدء التنفيذ الفعلى.

وطالب رزق أصحاب مخازن الترانزيت وتموين السفن بالمنطقة، وعمل التنسيق اللازم مع المكاتب الاستشارية القائمة، بإعداد الدراسات الفنية، لتنفيذ كافة اشتراطات وتوصيات أمن الحريق الواردة بتقرير الإدارة العامة للحماية المدنية.

من جانبه، أكد محمد مصلح، رئيس شعبة تموين السفن بالغرفة التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، موافقة الهيئة الاقتصادية على تحمل تكاليف البنية الأساسية لمتطلبات تنفيذ منظومة الحريق مقابل رفع القيمة الإيجارية للمخازن بنسبة %25 على مدار 10 سنوات.

اقرأ أيضا  قصر جهات تمويل مشروع القطار السريع «العلمين – السخنة» على بنك «KfW» الألمانى ووكالة «SACE» الإيطالية

وأشار إلى أنه سيتم تقسيط التكلفة الإجمالية للمنظومة عبر إضافتها لإيجار المخازن التى تستخدمها الشركات.

ولفت إلى أن توسط غرفة ملاحة بورسعيد فى الموضوع والوصول إلى حل مرضى للهيئة والشركات بخصوص تحمل التكلفة، جاء بعد توقف حركة الصرف والإيداع بمخازن الترانزيت بالبر الشرقى فى بورفؤاد التابعة لميناء غرب بورسعيد، نظرا لقيام هيئة الحماية المدنية بوقف العمل حتى يتم استيفاء المخازن لمنظومة الدفاع المدنى والحريق.

اقرأ أيضا  ميناء السخنة يستقبل سفينة رورو بحمولة 2078 سيارة

ويتم حالياً عمل تطويرات فى ميناء غرب بورسعيد بتكلفة مليار جنيه، بمساحة 12 كم2، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة التطوير، عبر ورفع كفاءة رصيف عباس ليصبح محطة متعددة الأغراض، تشمل أنشطة البضائع العامة والصب الجاف والصب السائل، فضلا عن إنشاء معلوماتية الكترونية لأعمال الميناء بشكل عام.

المال ـ خاص

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

الشركة الفرنسية تتسلم إدارة القطار الكهربائى «عدلى منصور – العاصمة الإدارية» يوليو المقبل

مدحت إسماعيل 10:59 ص, الأحد, 6 فبراير 22

موانئ البحر الأحمر تشهد تداول 1088 طن بضائع

نادية سلام 10:36 ص, الأحد, 6 فبراير 22

«النقل» تسند لـ«إيديكس» و«أبناء الفقي» تنفيذ محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

مدحت إسماعيل 9:11 ص, الأحد, 6 فبراير 22

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأحد 6-2-2022

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأحد, 6 فبراير 22

ياسمين فؤاد : الاتفاق مع تطبيقات المواصلات صديقة البيئة للعمل بشرم الشيخ خلال قمة تغير المناخ

عمر سالم 5:40 م, السبت, 5 فبراير 22

5 وزراء يبحثون مخطط نقل الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ

محمود محسن 5:22 م, السبت, 5 فبراير 22