الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تستقبل الباخرة Azamara Quest بالإسكندرية

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برئاسة شيرين مصطفى، ومجموعة عمل الهيئة، صباح اليوم الاثنين، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية “أزامارا كويست Azamara Quest” المالطية الجنسية توكيل رابسودي، القادمة من ميناء بيريوس باليونان، والتى تُقلّ على متنها 530 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكوَّن من 377 فردًا، ويبلغ طول السفينة 181 مترًا، وغاطسها 6 أمتار.

وقامت مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة باستقبال السائحين ضيوف الإسكندرية بأعلام مصر، وكذلك النشرات والدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية، وأيضا الشنط الـVIP لطاقم السفينة، وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال.

ومن المقرر توجه السائحين لزيارة المزارات السياحية بالإسكندرية، ثم العودة مرة أخرى لاستكمال مسار رحلة الباخرة المقرر لها أن تغادر رصيف الميناء، غدًا الثلاثاء.

ووفقًا للبرنامج المتكامل لعام 2022 لاستقطاب السفن السياحية إلى الإسكندرية، الممتدّ حتى شهر ديسمبر المقبل، والذي يضم عدد 30 رحلة سياحية.

وشدّد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف على الجهات المعنية ضرورة ضمان سلامة وصول أفواج السائحين، وخروجهم من الإسكندرية بيسر وآمان،

كما شدّد على توفير كل سبل الدعم خلال توجه الوفود السياحية إلى المزارات السياحية بالإسكندرية، وإظهار المدينة بالمظهر الذي يليق بها أمام زوارها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

كان في استقبال السفينة السياحية عند رباطها على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، اللواء بحرى حسام الروينى نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للتشغيل،

واللواء بحرى هشام أبو العز نائب رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية للاستثمار، واللواء بحرى عمرو عبد الرازق مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية،

وحسام غريب مدير إدارة المراسم بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى عدد من قيادات هيئة الميناء الذين شددوا على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والاستعدادات لرسوّ السفينة،

وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة مع تأكيد تقديم كل الدعم للجهات المتعاملة للظهور بالشكل اللائق.