الهيئات الإعلامية تحدد المسئول عن فوضى حادث الواحات

إيمان عوف ورحاب صبحي شهدت الساحة المصرية حالة من الفوضى الإعلامية إثر حادث الواحات البحرية التي شهدت اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومجموعة من الجماعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول من المسئول عن تلك الفوضى، وكيف يمكن القضاء عليها في الفترة المقبلة. ي

إيمان عوف ورحاب صبحي



شهدت الساحة المصرية حالة من الفوضى الإعلامية إثر حادث الواحات البحرية التي شهدت اشتباكات دامية بين قوات الأمن ومجموعة من الجماعات الإرهابية المسلحة، وهو الأمر الذي طرح العديد من التساؤلات حول من المسئول عن تلك الفوضى، وكيف يمكن القضاء عليها في الفترة المقبلة.



يقول حسن على، رئيس جمعية حماية المشاهدين، إن غياب المعلومة هو السبب الرئيس في تلك الفوضى التي طلت علينا من قنوات ومواقع أثناء حادث الواحات البحرية، مشيرا إلى أنه من غير المنطقي أن يكون لدينا حادث بهذه الضخامة ولا يخرج على المواطنين مسئول واحد ليوضح لهم ماذا يجري، وما الوضع، وعدد المصابين والشهداء، وآخر التطورات بصورة دورية، متسائلا كيف يمكن أن تتأخر الجهات المسئولة في الدولة أكثر من يومين لتطلع المواطنين على الوضع!؟

واعتبر علي أن غياب المعلومة بالطبع أدى إلى حالة من الارتباك والفوضى، ثم يأتي بعدها محاولات اجتهاد غير مهنية من البعض، وهو ما أدى إلى حالة من فقدان الثقة التامة بين المواطن وبين الدولة، نتيجة لتأخر الإعلان عن الأرقام الحقيقة والواقعة بتفاصيلها، متسائلا كيف يمكن أن يكذب مواطن الفيديو المرعب الذي بثته قناة صدى البلد ومذيعها أحمد موسى المعروف عنه قربه من الدوائر الأمنية، وكيف يصدق مواطن الأرقام التي أعلنتها الجهات الرسمية بعد كل ما تم تداوله خلال يوم كامل من الشائعات.

وأوضح أن غياب المهنية لدى بعض الإعلاميين يأتي في المرتبة الثانية من أسباب فوضى الإعلام، واعتماد الدولة في إدارة العملية الإعلامية على مبدأ الولاء للأمن وليس الخبرة والقدرة على إدارة الإعلام وقت الأزمات وترتبت البيت الداخلي، مؤكدا أن هناك ضرورة لأن يكون لدينا في الفترة الراهنة وزارة للإعلام يكون من شأنها تنظيم العملية الإعلامية، وأن تكون هناك إدارة أزمة إعلامية، مثلما كانت في حرب 73.

ويرى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه لا تأخر على الإطلاق فيما يتعلق بإصدار بيان الداخلية، وأنه خرج في الوقت المناسب، وإن الوضع على أرض الواقع كان في حالة ارتباك شديدة، خاصة أن عملية إجلاء الشهداء والمصابين أخذت وقتا كبيرا، وأن الجهات المسئولة عن الإعلان أو إصدار البيانات الرسمية لا يطلب منها أن تصدر بيانات عشوائية، وأن يكون حديثها مضبوطا وهو ما حدث بالفعل، مشيرا إلى أن الأزمة في محاولات بعض القنوات استباق الأحداث والانصياع وراء شائعات لا قيمة لها حتى للمواطن العادي، لافتا إلى اعتزام الهيئة العامة للاستعلامات لعقد اجتماع مع مراسلي رويترز والبي بي سي لمناقشة الأخطاء التي تم ارتكابها أثناء تغطية حادث الواحات.

وعن الهيئات الاعلامية والنقابية المسئولة عن تنظيم المشهد الإعلامي قال ضياء: إن هناك اختلافات في وجهات النظر بين الأدوار والمسئوليات، وهو ما يتطلب بذل جهد حقيقي في ترتيب الأدوار.

ومن جانبه قال جمال شوقي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن ما يشاع حول وجود فوضى إعلامية كبيرة في تغطية حادث الواحات هو مبالغة كبيرة، لاسيما أن أغلب القنوات والجرائد التزمت المهنية، باستثناءات قليلة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أيضا أي تأخر في تشر بيانات الداخلية حول حادث الواحات، وأن أغلب الدول التي تعاني من الإرهاب تنتظر العديد من الأيام لإصدار بيان حول الوقائع والأحداث.

وأضاف شوقي أن السبب الرئيسي في حدوث بعض التجاوزات الإعلامية يعود إلى خلط الرأي بالمعلومة، وهي المشكلة الأساسية التي يعاني منها الإعلام المصري خلال الفترات الماضية، والتي يسعى الأعلى للإعلام للقضاء عليها من خلال التدريبات التي ينظمها للإعلاميين والصحفيين.

وشدد شوقي على أن تأخر المعلومة ليس مبررا لاختلاق الشائعات خاصة تلك التي تخص الأمن القومي المصري، لفت عضو الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن المجلس سيفتح تحقيق يشمل كل المتجاوزين وأن التحقيقات تتم طبقا للقانون.

وعن الجهة المسئولة عن حالة التخبط الإعلامي قال شوقي إن كل هيئة لها مسئولية في إدارة العملية الإعلامية، حيث تسأل نقابة الصحفيين والإعلاميين عن شئون أعضائها ومحاسبتهم، ويسأل الأعلى لتنظيم الإعلام عن مراقبة الوضع والتطورات والانتهاكات ويرصدها ويفتح بها تحقيقات، ويعقد التدريبات من أجل تطوير العاملين بالإعلام.

ومن جانبه، أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنه لو كانت قد توافرت البيانات الرسمية في الوقت المناسب، ولو كان هناك قانون لحرية تداول المعلومات يتيحها للإعلاميين لما وقعنا فى الفوضى الإعلامية التى حدثت، وأضاف مستدركا: لكن حتى إصدار قانون تداول المعلومات فى ظل الانتهاكات الحالية للدستور والقوانين فلن يفيد بشيء، وإن كانت الخطوة الأولى التي يجب أن تتم هي إصداره.

وأكد كامل أن السبب فيما حدث هى الجهات الرسمية المتحكمة فى الإعلام والتي حجبت المعلومات، ما أدى إلى لجوء وسائل الإعلام إلى المصادر غير الرسمية، متوقعا أن تستمر هذه الفوضى الإعلامية في ظل المناخ الحالي والتي تتغافل فيه الدولة عن انتهاكات الإعلاميين الذين يقومون بانتهاكات للحياة الشخصية، ويذيعون تسجيلات مسربة على الرأي العام، بل وتترك هؤلاء الإعلاميين، رغم كل هذه الانتهاكات يتصدرون المشهد الإعلامي رغم افتقادهم التام للمهنية والمسئولية الإعلامية.

وقال كامل إن الجهة التى يجب أن تحاسب الإعلامى أحمد موسى عما أذاعه من تسجيلات تتعلق بأحداث الواحات، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وربما نقابة الصحفيين، وليس نقابة الإعلاميين لأنه لم يتم قيد الإعلاميين بها حتى الآن.

لكن على الجانب الآخر، قال أيمن عدلى، عضو اللجنة التأسيسة لنقابة الإعلاميين، إنه بحكم القانون 96 لعام 2016 فإن نقابة الإعلاميين هى المسئولة عن محاسبة المتجاوزين فى الرسالة الإعلامية، مشيرا إلى أن النقابة لها حق الإنذار ثم التحذير ثم الوقف عن العمل، لأنها تتعامل مع الصحفيين كأفراد وتتعامل مع الشاشة والميكرفون، أما المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فهو مختص بالإشراف على القنوات العامة والمستقلة، ومن وظيفته مراقبة التمويل وتصاريح القنوات، لذا فالحديث على أن المجلس هو المسؤل عن إيقاف الإعلامى أحمد موسى ليس له أساس من الصحة.

وعن حالة الفوضى التى يعيش فيها الإعلام أكد العدلى أن الدور الأساسي لضبط هذه الفوضى يقع على عاتق نقابة الإعلامين من خلال ما تقوم به من رصد ومتابعة للتجاوزات، وإيقاف من تسول له نفسه أن يهدد الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن النقابة اتخذت اليوم قرارا بوقف الإعلامى أحمد موسى، وتنتظر أن تنصاع قناة “صدى البلد” لهذا القرار، فإذا لم تلتزم به فسيتم اتخاذا الإجراءات التى كفلها القانون لقيام اللجنة بمهمها التى أنشئت من أجلها، وذلك للحفاظ على الكلمة، وحماية المواطن المصرى من المعلومات المغلوطة والبيانات المفبركة والتسجيلات المسربة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم انصياع القناة للنقابة فستتحمل القناة مسئولية ظهور أحمد موسى، وسنبلغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأنه هو المسئول عن تجاوزات المؤسسات.

وأكد العدلى أن الإعلام الرسمى التزم بالبيانات الرسمية لوزارة الداخلية، ولم يقع فى فخ إعلان بيانات وتقديرات عما حدث وعدد الشهداء من مصادر غير رسمية، وذلك على عكس بعض القنوات الخاصة التى وقعت فى فخ تصديق التسريبات المفبركة دون التزام بأية معايير مهنية، مما تسبب فى حالة من الإحباط لدى المواطنين.

وأضأف العدلى أن صدور قانون تداول المعلومات سيكون له أهمية كبيرة لضبط الممارسات الإعلامية، لكن إلى أن يحدث هذا، فلابد أن يكون هناك ردع وعقاب ومحاسبة لكل من يخطئ.