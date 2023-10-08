الهوبي: تأسيس منصة لمنظمي الأغذية الأفارقة بمنتدى السلطات الرقابية في القارة

تستضيف الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحد أكبر تجمعات السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، في الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري.

يعقد المؤتمر تحت عنوان: “الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية”، وذلك بالشراكة بين الهيئة ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC) في العاصمة الإدارية الجديدة، ويدعمه العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين.

ويشهد الحدث مشاركة ما يقرب من 38 بلدا أفريقيا، بالإضافة إلى معظم منظمات الأمم المتحدة العاملة في مجال سلامة الأغذية، فضلا عن ممثلين عن الهيئات التنظيمية الدولية لسلامة الأغذية من أمريكا الشمالية وأوروبا.

وبحسب تصريحات الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال مؤتمر صحفي، فإن المنتدى يهدف إلى تأسيس منصة لمنظمي الأغذية الأفارقة لمناقشة فرص التعاون بطريقة تعزّز حماية المواطن الأفريقي، وتساهم في خلق بيئة موائمة لتجارة وتداول السلع الغذائية والزراعية في جميع أنحاء أفريقيا.

وأضاف الهوبي أن ذلك يأتي ضمن الجهود المبذولة لتسهيل وتنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية (AfCFTA)، مبينًا أن المنتدى يسعى أيضا إلى المساهمة في تفعيل الهيئة الإفريقية لسلامة الغذاء ودعم تطوير هيكلة الحوكمة ذات الصلة.

وتابع رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن استضافة هذا المنتدى في جمهورية مصر العربية، والمساهمة في وضع الاتجاه المستقبلي لحوكمة سلامة الأغذية في إفريقيا، هو استجابة مباشرة للتوجيهات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيًا إلى ضرورة الاهتمام بسلامة الغذاء ومأمونيته، بالإضافة إلى تعزيز مرونة القطاع الإنتاجي للأغذية والزراعة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية لاستهداف أسواق جديدة أمام هذه المنتجات والتركيز على القارة السمراء.

ولفت طارق الهوبي إلى أن تنظيم منتدى كبار مسؤولي سلامة الغذاء في أفريقيا هو أيضا جزء من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء للعب دور ريادي في تطوير أطر التعاون والشراكة على المستوى الإقليمي مع التركيز القوي على إفريقيا، كما هو محدد في استراتيجية الهيئة للفترة 2023-26.

وخلال المؤتمر، كشف الدكتور طارق الهوبي، عن شعار الهيئة القومية لسلامة الغذاء الجديد.

مقدمة تحديثًا حول تنفيذ خطتها الاستراتيجية المعتمدة مؤخرا للفترة 2023-2026.

وتدعم الخطة الجديدة التي من المفترض أن تسير عليها الهيئة خلال السنوات الثلاث المقبلة عملها في اتّباع أفضل الممارسات التنظيمية للأغذية، كما أنها مستوحاة من طموح الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أن تكون جهة رائدة في الرقابة على الأغذية على المستوى الإقليمي والعالمي، بحسب تصريحات طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقال الهوبي إن الشعار الجديد هو جزء من حملة طموحة للتوعية بسلامة الأغذية والتي ستشهد تطور شراكة مكثفة مع قطاع المستهلكين والمنتجين والهيئات والمنظمات الوطنية ذات الصلة، بالإضافة إلى أنها ستساعد على اعتماد الهيئة كمصدر موثوق به للمعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، شاركت الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الاجتماع المشترك بين البلدان لمسئولي التنسيق المعنيين بالتغذية في عمان بدولة الأردن، وذلك خلال الفترة من 19 – 21 سبتمبر الماضي، حيث تم استعراض دور الهيئة في تنفيذ خطة منظمة الصحة العالمية لخفض استهلاك الأحماض الدهنية المتحولة في الغذاء (2018 – 2023)، عبر إصدار القاعدة الفنية الملزمة للحدود القصوى لتلك الأحماض بالقرار رقم 19 لسنة 2022 والتي تٌلزم مشغلي المنشآت الغذائية بكتابة محتوى الدهون المشبعة ونسبة الأحماض الدهنية المتحولة على بطاقة البيانات الخاصة بالمنتجات الغذائية.