الهوارى: 1.5 مليون جنيه فاتورة كهرباء هايبر وان

دعاء حسنى وتعد “هايبر وان”، إحدى أكبر سلاسل بيع التجزئة، إذ يبلغ رأسمال المجموعة 600 مليون جنيه، وهى شركة مصرية مساهمة بنسبة 100%، وتتخصص فى بيع السلع الغذائية والسلع سريعة الدوران، والأجهزة الكهربائية، والملابس والمفروشات. وكشف الهوارى فى تصريحات لـ”المال”، أن فاتورة الكهرباء الشهرية للسلسلة تصل لـ1,5 مليون جنيه، مضيفا أنه رغم اندراج فاتورة الكهرباء تحت بند أعلى الشرائح التجارية استهلاكاً، ولذا فإن تأثيرها قليل للغاية على تكلفة التشغيل، وستتداركه المبيعات الشهرية التى تصل لـ 500 مليون جنيه”. وتندرج “هايبر وان” ضمن أعلى الشرائح، وهى الشريحة الخامسة، التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، وستحاسب بسعر 140 قرشا للكيلووات، بدلا من 96 قرشا بالتعريفة القديمة، بزيادة نسبتها 46%. وهذا يعنى أن قيمة الزيادة بفاتورة كهرباء “هايبر وان” ستقارب 690 ألف جنيه، ليقترب إجمالى قيمتها من 2.2 مليون جنيه شهرياً بدلاً من 1.5 قبل الزيادة.
قال محمد الهوارى، رئيس شركة البستان العقارية المالكة للعلامة التجارية “هايبر وان”، إن رفع أسعار الكهرباء للقطاع التجارى، لن يؤثر على أسعار السلع التى تقدمها السلسلة لعملائها.
وتعد “هايبر وان”، إحدى أكبر سلاسل بيع التجزئة، إذ يبلغ رأسمال المجموعة 600 مليون جنيه، وهى شركة مصرية مساهمة بنسبة 100%، وتتخصص فى بيع السلع الغذائية والسلع سريعة الدوران، والأجهزة الكهربائية، والملابس والمفروشات.
وكشف الهوارى فى تصريحات لـ”المال”، أن فاتورة الكهرباء الشهرية للسلسلة تصل لـ1,5 مليون جنيه، مضيفا أنه رغم اندراج فاتورة الكهرباء تحت بند أعلى الشرائح التجارية استهلاكاً، ولذا فإن تأثيرها قليل للغاية على تكلفة التشغيل، وستتداركه المبيعات الشهرية التى تصل لـ 500 مليون جنيه”.
وتندرج “هايبر وان” ضمن أعلى الشرائح، وهى الشريحة الخامسة، التى تستهلك أعلى من 1000 كيلووات، وستحاسب بسعر 140 قرشا للكيلووات، بدلا من 96 قرشا بالتعريفة القديمة، بزيادة نسبتها 46%. وهذا يعنى أن قيمة الزيادة بفاتورة كهرباء “هايبر وان” ستقارب 690 ألف جنيه، ليقترب إجمالى قيمتها من 2.2 مليون جنيه شهرياً بدلاً من 1.5 قبل الزيادة.
وهذا يعنى أن قيمة الزيادة بفاتورة كهرباء “هايبر وان” ستقارب 690 ألف جنيه، ليقترب إجمالى قيمتها من 2.2 مليون جنيه شهرياً بدلاً من 1.5 قبل الزيادة.