الهوارى: 1.5 مليون جنيه فاتورة كهرباء هايبر وان

وتعد “هايبر وان”، إحدى أكبر سلاسل بيع التجزئة، إذ يبلغ رأسمال المجموعة 600 مليون جنيه، وهى شركة مصرية مساهمة بنسبة 100%، وتتخصص فى بيع السلع الغذائية والسلع سريعة الدوران، والأجهزة الكهربائية، والملابس والمفروشات.

وكشف الهوارى فى تصريحات لـ”المال”، أن فاتورة الكهرباء الشهرية للسلسلة تصل لـ1,5 مليون جنيه، مضيفا أنه رغم اندراج فاتورة الكهرباء تحت بند أعلى الشرائح التجارية استهلاكاً، ولذا فإن تأثيرها قليل للغاية على تكلفة التشغيل، وستتداركه المبيعات الشهرية التى تصل لـ 500 مليون جنيه”.