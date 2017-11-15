الهند والصين تخططان لامتلاك حصص في حقول أبوظبي النفطية

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن تستهدف كل من الهند والصين شراء حصص في أكبر حقول النفط البحرية التي تمتلكها إمارة أبوظبي الإماراتية في الخليج الفارسي (العربي)، حيث تسعى الأخيرة لتعزيز انتاجها من تلك الحقول وضمان تصديرها لاثنتين من أكبر الأسواق الواعدة في العالم. وقالت شركة بترول أبوظبي

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن



تستهدف كل من الهند والصين شراء حصص في أكبر حقول النفط البحرية التي تمتلكها إمارة أبوظبي الإماراتية في الخليج الفارسي (العربي)، حيث تسعى الأخيرة لتعزيز انتاجها من تلك الحقول وضمان تصديرها لاثنتين من أكبر الأسواق الواعدة في العالم.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، إن حصول الصين على حصة في الحقول الحرية التي سيجري تجديد حقوق امتيازها في مارس القبل، سيعد ثاني أكبر فوز بحقوق الاستكشاف والتنمية لشركة النفط الصينية الوطنية CNPC في أبوظبي ، بعد أن تمكنت في فبراير الماضي من شراء حصة في أكبر حقول أبوظبي البرية.

ووقعت “أدنوك” اتفاقية مع الشركة الصينية بهدف التعاون في عدة مجالات تشمل مشاريع لتطوير الغاز البحري.

وكانت أدنوك قد وقعت في فبراير الماضي اتفاقية امتياز مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية بنسبة 8% في حقول أبوظبي البرية التي تديرها شركة أدنوك البرية، وتسري الاتفاقية لمدة 40 عاماً تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2015.

من جهتها، قالت شركة النفط والغاز الهندية المملوكة للحكومة، في مؤتمر بأبوظبي، اليوم، إنها قدمت عرضا للحصول على حصة في حقول أبوظبي البحرية.

وقال عمار ناث ممثل الحكومة الهندية في مجلس إدارة الشركة، إن الإمارات كانت شريكا مهما للغاية لفترة طويلة، وكان بيننا تعاونا كبيرا في قطاع الطاقة على المدى الطويل “لكننا الآن نسعى لتجاوز ذلك .. لتعزيز التعاون ستبدأ شركاتنا في الدخول بشراكات”.