الهند والسعودية تبحثان استخدام الروبية والريال في المعاملات التجارية

قالت الحكومة الهندية الأثنين إنها تناقشت مع نظرائها في الحكومة السعودية بخصوص جدوى الاستخدام المؤسسي للعملتين المحليتين الروبية والريال في المعاملات التجارية .

استخدام الروبية والريال في المعاملات التجارية

وأكدت الحكومتان عزمهما التعاون في المشروعات المشتركة، بما في ذلك أنشطة التكرير في غرب الهند، وكذا بخصوص استثمارات البنية التحتية للغاز الطبيعي وتطوير منشآت استراتيجية لتخزين النفط في الهند.

وترجح التقديرات أن تصبح الهند أسرع الاقتصادات الرئيسة نموا بحلول نهاية هذا العام والعام الذي يليه على الرغم من التحديات الناجمة عن ارتفاع التضخم واتساع العجز التجاري وانخفاض الروبية بسبب قوة الدولار الأميركي.

واستفادت الهند من إمدادات النفط والفحم الروسية بأسعار مخفضة منذ بدء الحرب في أوكرانيا، لترتفع هذه الإمدادات بدرجة هائلة بعد فرض العقوبات الغربية على موسكو.

ونظراً إلى دعم الهند الدائم لروسيا في الأمم المتحدة، تم اتباع نظام صرف عملات الروبية والروبل الذي شكل حلاً بديلاً لإتمام المعاملات مع البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات.

ووقعت شركة النفط الهندية المحدودة اتفاقاً مع شركة نفط روسية تستورد بموجبه ثلاثة ملايين برميل من خام النفط بسعر مخفض مقارنةً مع الأسعار الدولية الحالية.

وصدرت روسيا 360 ألف برميل يوميا إلى الهند في شهر مارس فقط، أي ما يقارب أربعة أضعاف متوسط 2021″.