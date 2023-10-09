الهند: نراقب تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط بوصفه مركزا للطاقة

قال وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري اليوم الاثنين إن الهند ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم تراقب عن كثب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل اليوم الاثنين إذ أدت الاشتباكات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى زيادة ضبابية المشهد السياسي في الشرق الأوسط وأثارت مخاوف بشأن الإمدادات.

وأضاف بوري للصحفيين في إحدى الفعاليات في نيودلهي “المكان الذي تجري فيه الأحداث هو مركز الطاقة العالمية من نواح كثيرة… سنتعامل مع هذا الأمر بينما نمضي قدما”.

وقال بوري إن حالة عدم اليقين العالمية من هذا النوع تشجع الناس على استخدام أنواع الوقود المستدامة والنظيفة، مضيفا أن تسعير النفط الخام عند 100 دولار للبرميل لا يمكن استمراره.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة التضخم وإلحاق الضرر بالنمو في الدول المستوردة الكبيرة مثل الهند.

وحثت الهند الأسبوع الماضي منتجي النفط على “مراعاة” الدول المستهلكة التي تضررت من تجاوز الأسعار 90 ​​دولارا للبرميل منذ أن قررت السعودية وروسيا تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى نهاية العام.