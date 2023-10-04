الهند توجه رسالة صارمة إلى البلدان المنتجة للنفط

طالبت الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، الدول المنتجة بـ “الإحساس” بالدول المستهلكة، التي تضررت من تخطي أسعار الخام 90 دولارا للبرميل منذ أن طبقت السعودية وروسيا جولات تمديد التخفيضات الطوعية للإنتاج حتى نهاية العام.

وقال وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي هارديب سينغ بوري بعد لقاء مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص “عندما انهارت أسعار النفط الخام خلال الجائحة، اتحد العالم لتحقيق الاستقرار في الأسعار للحفاظ عليها بالنسبة للدول المنتجة”.

وكتب بوري على منصة إكس، تويتر سابقا “والآن، وبما أن العالم على أعتاب ركود وتباطؤ اقتصادي، يتعين على منتجي النفط مراعاة مصالح الدول المستهلكة”.

وحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون أوبك+ على زيادة الإنتاج لتأمين خفض تكاليف الطاقة ومساعدة الاقتصاد العالمي. وتقول الدول المنتجة في أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، إنها تحافظ على استقرار السوق وتتخذ إجراءات وقائية.

وقال بوري لرويترز في وقت لاحق خلال مقابلة على هامش مؤتمر أديبك في أبوظبي إنه ناقش أسعار النفط مع الغيص.

وأضاف: “إذا التقى وزير النفط والغاز الطبيعي لإحدى أكبر الدول المستهلكة للنفط بالأمين العام لأوبك… فمن المؤكد أننا ناقشنا الأسعار… وبالتالي يسعدني جدا أن أعترف لكم بأننا قمنا بذلك”.

ودعا بوري أوبك+ مرارا إلى النظر في مدى تأثير سياساتهم على الدول المستهلكة للنفط.

وقال: “عند مفاتحة أي دولة منتجة للنفط في موضوع الأسعار، سيقولون لك ‘لا علاقة لنا بالأمر‘، وردي على ذلك هو أنه إذا أدخلت تعديلا على كمية الطاقة التي تنتجها أو المخزونات التي تفرج عنها، فإنك تؤثر على الأسعار حتى وإن كنت لا ترغب في ذلك”.

وتعتمد الهند على الواردات لتلبية نحو 85 % من احتياجاتها من الخام.