الهند تنفق 7.8 مليار دولار على خدمات IT

توقع تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية ” جارتنر ” وصول حجم الإنفاق الحكومى على تكنولوجيا المعلومات فى الهند خلال العام الحالى إلى 7.8 مليار دولار، بزيادة 7.5 % مقارنة بالعام السابق .

وقال التقرير إن خدمات IT تشتمل على تقديم استشارات فنية، ودعم برامج السوفت وير، وخدمات التعهيد، وتركيب أجهزة هاردوير، ومن المرجح وصولها إلى 2 مليار دولار فى 2017 بنسبة نمو 10.8%، لتمثل بذلك الشريحة الأكبر من الإنفاق.

وأوضح أن برامج السوفت وير تشتمل على برامج تخطيط موارد الشركات ERP ، وإدارة خدمة العملاء CRM ، ومن المقرر نموها بنفس النسبة لتصل إلى 1.1 مليار دولار.

فيما ستشهد الأجهزة التى تتكون من الطابعات والهواتف المحمولة والحاسبات الشخصية واللوحية نموا بنسبة 4 % 10.، لتسجل 1.1 مليار دولار.