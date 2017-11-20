الهند تلغي صفقة صواريخ مع إسرائيل بقيمة 500 مليون دولار

عادل عبد الجواد أفاد موقع "ذا ماركر" الملحق الاقتصادي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن وزارة الدفاع الهندية قررت إلغاء صفقة شراء صواريخ مضادة للدبابات من إسرائيل، طراز "رفائيل" بقيمة 500 مليون دولار. ونقل الموقع الإسرائيلي عن وسائل الإعلام الهندية، أن الهند قررت إلغاء الصفقة لعدم إلحاق الضرر بوارد



عادل عبد الجواد

أفاد موقع “ذا ماركر” الملحق الاقتصادي لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، بأن وزارة الدفاع الهندية قررت إلغاء صفقة شراء صواريخ مضادة للدبابات من إسرائيل، طراز “رفائيل” بقيمة 500 مليون دولار.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن وسائل الإعلام الهندية، أن الهند قررت إلغاء الصفقة لعدم إلحاق الضرر بواردات الصواريخ من إسرائيل، وبنظام الصواريخ المضادة للدبابات هناك.

وأشار إلي أن التوقيع علي الصفقة كان العام الماضي، وهو دليل على التقارب الأمني​بين الهند وإسرائيل، خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء الهندي لإسرائيل في يوليو الماضي-حسبما ذكر “ذا ماكر”.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن مصادر غير معروفة فى وزارة الدفاع الهندية، أن قرار إلغاء الصفقة جاء بعد أن نجح مكتب وزارة الدفاع فى إقناع المسؤولين بأن صواريخها المضادة للدبابات ستعمل فى غضون 3 أو 4 سنوات ويمكنها التنافس مع صواريخ “رافاييل سبايك”.

وأضاف “ذا ماركر” يبدو أن الهند قلقة أيضا من أن إلغاء الصفقة قد يؤثر علي قدراتها الدفاعية خاصة في ظل التوتر الذي يزداد بين الهند والصين وباكستان، ووفقا للتقارير الواردة من الهند، أوضح الجيش لوزارة الدفاع أن هناك ضرورة ملحة فى الحصول على المعدات الحديثة، مشيرا إلي أن صواريخ “رفائيل سبايك” توفر للجنود على الجبهة قدرات هائلة ضد السيناريوهات الحالية.