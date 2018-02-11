الهند: تكلفة رحلتنا للمريخ أقل من إنتاج فيلم سينمائى بهوليود

سمر السيدقال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن البعثة التى أرسلتها بلاده للوصول لكوكب المريخ تكلفت أقل من إنتاج فيلم سينمائى في هوليود، وذلك بفضل التكنولوجيا المتطورة لديهم فى الفضاء.وأضاف رئيس وزراء الهند، فى كلمته بفعاليات القمة العالمية للحكومات، التى انطلقت اليوم بمدينة دبى، أن مسئولية الح

سمر السيد

قال ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند، إن البعثة التى أرسلتها بلاده للوصول لكوكب المريخ تكلفت أقل من إنتاج فيلم سينمائى في هوليود، وذلك بفضل التكنولوجيا المتطورة لديهم فى الفضاء.

وأضاف رئيس وزراء الهند، فى كلمته بفعاليات القمة العالمية للحكومات، التى انطلقت اليوم بمدينة دبى، أن مسئولية الحاكم إيجاد حلول التنمية وضمان استخدام التكنولوجيا لتحقيق ذلك، لكن يجب الحذر من النتائج والتحديات المرتبطة بها، خاصة وأن الإنسان بدأ يحول أدوات التقدم للتدمير.

وأشار إلى أن الإمارات نجحت فى تحويل رمال الصحراء لذهب، من خلال تسخير التكنولوجيا لصالح التنمية وأصبح كل شئ مدعوم بالابتكار وحب المحاولة.