الهند تقرر وقف أكبر صفقة خصخصة وسط انسحاب المشترين

أوقفت الهند أكبر صفقة خصخصة تهدف لبيع حصة الحكومة في شركة بهارات بتروليم كورب المملوكة للدولة، وسط انسحاب معظم مقدمي العروض من عملية البيع، بحسب مسؤولين على دراية بالأمر.

ولم يتبق سوى مشتر محتمل وحيد مستعد لشراء حصة الحكومة المقدرة بنسبة 53% في الشركة.

وقررت الهند عدم المضي قدما في إجراءات البيع لوجود مشتر وحيد، بحسب تصريحات أدلى بها مسئول هندي الأربعاء.

وأضاف المسئول أن الحكومة ستعدل من اشتراطات الصفقة لكنها لن تبيع حصة أصغر حجما.

عملية البيع التي تعد أكبر صفقة خصخصة في تاريخ البلاد اجتذبت اهتمام ثلاثة مستثمرين، هم شركة فيدنتا جروب وأبولو جلوبال مانجمنت وآي سكويرد كابتل ادفايزرز.

وكان مؤسس شركة فيدنتا الملياردير انيل اجورال يرغب في إنفاق ما يقرب من 12 مليار دولار للاستحواذ على شركة بي.بي.سي.ال، بينما انسحب المشترون الآخرون وسط تقلبات أسعار النفط وانعدام اليقين بخصوص أسعار الوقود المحلية.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد أزاح الستار عن صفقة البيع عام 2019 وسط سعي الحكومة لجمع تمويلات قياسية عن طريق طرح حصص أغلبية في شركات مملوكة للدولة بغرض تحفيز الاقتصاد.

ولا تعتزم الهند الموافقة على بيع شركة بي.بي.سي.ال حال توفر مشتر وحيد، بحسب تصريحات صدرت في فبراير عن أكبر سلطة بيروقراطية مختصة بمراقبة مبيعات الأصول.

وهبطت أسهم شركة بي.بي.سي.ال في بورصة مومباي بنسبة 3.1%.