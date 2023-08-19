الهند تفرض ضريبة على تصدير البصل بنسبة 40% للحد من التضخم محليا

فرضت الهند ضريبة على تصدير البصل بنسبة 40% بينما يصعّد رئيس الوزراء ناريندرا مودي جهوده لكبح جماح التضخم قبل الانتخابات العامة، بحسب وكالة بلومبرج.

ضريبة الصادرات ستسري بأثر فوري وتستمر حتى نهاية العام، وفق إخطار من وزارة المالية الهندية اليوم السبت. يتوقع أن يعزز هذا الإجراء من توافر البصل محلياً.

ضريبة على تصدير البصل

ارتفع التضخم في الهند إلى أعلى مستوى في 15 شهراً، مما زاد من إلحاح اتخاذ الحكومة إجراءات لاحتواء أسعار المواد الغذائية المتصاعدة. تعهد مودي في خطاب ألقاه إلى الأمة يوم 15 أغسطس بمحاربة التضخم، بينما يستعد للعودة إلى منصبه لولاية ثالثة في الانتخابات الوطنية العام المقبل.

تقع أسعار البصل، المستخدم على نطاق واسع في المطبخ الهندي شأنه شأن التوابل، في قلب السياسة الوطنية، إذ كانت سبب إسقاط حكومات سابقة، ويمكن أن تضع مودي في مأزق.

بلغت أسعار التجزئة للبصل 35 روبية (42 سنتاً) للكيلوغرام في دلهي أمس الجمعة، بزيادة 17% تقريباً عن أول يناير، وفق بيانات جمعتها وزارة الغذاء. وكان المتوسط الوطني 30.5 روبية في ذلك اليوم.

اتخذت الحكومة بالفعل خطوات لاحتواء ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فبعد أن فرضت حظراً على صادرات القمح في 2022؛ قلصت الحكومة صادرات بعض أصناف الأرز الشهر الماضي. كما تدرس إلغاء ضريبة استيراد 40% على القمح لتهدئة الأسعار المحلية.