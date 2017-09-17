الهند تفتتح ثانى أكبر سد فى العالم

بعد جراند كولي الأمريكىخالد بدر الدينافتتح اليوم الأحد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر سد في الهند و ثاني أكبر سد في العالم بعد سد جراند كولي في الولايات المتحدة وتجاهل تحذيرات من جماعات مدافعة عن البيئة بأن مئات الآلاف سيفقدون مصدر رزقهم.وذكرت وكالة رويترز إن مشروع سد سردار ساروفار الذ

بعد جراند كولي الأمريكى



خالد بدر الدين

افتتح اليوم الأحد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أكبر سد في الهند و ثاني أكبر سد في العالم بعد سد جراند كولي في الولايات المتحدة وتجاهل تحذيرات من جماعات مدافعة عن البيئة بأن مئات الآلاف سيفقدون مصدر رزقهم.

وذكرت وكالة رويترز إن مشروع سد سردار ساروفار الذي يشيد على نهر نارمادا في ولاية جوجارات غرب الهند سيوفر الكهرباء والماء لثلاث ولايات كبيرة وأهداه ناريندرا مودي لشعب الهند ومن المتوقع أن يوفر المياه لتسعة آلاف قرية كما ستتقاسم ثلاث ولايات هي ماديا براديش ومهاراشترا وجوجارات الكهرباء التي سيولدها السد.

وتنظم حركة نارمادا باتشاو أندولان التي تقودها الناشطة الاجتماعية ميدها باتكر احتجاجات ضد المشروع وتثير عدة مخاوف متعلقة بالبيئة.

كما بدأت باتكر وأنصارها أمس السبت الاحتجاج على افتتاح السد وفتح بواباته وهو ما سيرفع منسوب المياه مما يهدد بنقل عدة قرى.

وعصف الجدال بالمشروع منذ أن وضع رئيس الوزراء الراحل جواهر لال نهرو حجر الأساس له في عام 1961، وبدأ البناء في المشروع في عام 1987,

وتم تعليق العمل في بناء السد في عام 1996 بعد توقف العمل فيه بقرار من المحكمة العليا التي سمحت بعد ذلك بأربعة أعوام باستئناف العمل فيه لكن بشروط.

وقبل افتتاح السد كتب مودي تغريدة قال فيها “هذا المشروع سيفيد مئات الآلاف من المزارعين وسيساعد في تحقيق طموحات الشعب”.