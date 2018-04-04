الهند تعرض تطوير حقل غاز إيراني بتكلفة 4 مليارات دولار

رويترزقال مصدران مطلعان إن من المنتظر أن تعرض الهند خطة تتكلف 3 إلى 4 مليارات دولار لتطوير حقل فارزاد بي الإيراني للغاز على طهران، الأسبوع القادم، بعدما قلصت الجمهورية الإسلامية نطاق المشروع.وتوترت العلاقات بين الدولتين، اللتين تربطهما روابط تجارية قوية منذ وقت طويل، العام الماضي بعدما سعت إيران

رويترز

قال مصدران مطلعان إن من المنتظر أن تعرض الهند خطة تتكلف 3 إلى 4 مليارات دولار لتطوير حقل فارزاد بي الإيراني للغاز على طهران، الأسبوع القادم، بعدما قلصت الجمهورية الإسلامية نطاق المشروع.

وتوترت العلاقات بين الدولتين، اللتين تربطهما روابط تجارية قوية منذ وقت طويل، العام الماضي بعدما سعت إيران لإيجاد مستثمرين آخرين في الحقل، إضافة إلى تقارير إعلامية أشارت إلى أن طهران ستمنحه لجازبرم الروسية.

وردا على ذلك، وجهت الهند مصافيها النفطية المملوكة للدولة لخفض وارداتها النفطية من إيران.

وفي اجتماع في نيودلهي في فبراير ، قلصت الهند نطاق خطة التطوير لحقل فارزاد بي، وطلبت من الهند تقديم مقترح معدل، حسبما قال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما بسبب حساسية المسألة.

وتحاول نيودلهي وطهران تضييق الخلافات بينهما حول حقوق تطوير الحقل منذ أن اكتشفته شركات هندية بقيادة أو.إن.جي.سي فيديش، ذراع الاستثمار الخارجي لشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي)، في عام 2008.

وكانت شركات هندية تأمل في الحصول على حقوق تطوير الحقل، نظرا لأن الهند كانت من بين دول قليلة واصلت التعامل مع إيران خلال سنوات العقوبات التي كانت مفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وقال المصدران إن الشروط الجديدة تحصر دور الشركات الهندية في إنتاج الغاز وتطوير الحقل فقط.

وأضافا أنه لم يتم بعد التقدم بعرض رسمي، إلا أن العرض الجديد يتكلف ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار، ولن يتضمن معالجة الغاز وتطوير مشاريع المصب.

وقالت أو.إن.جي.سي فيديش، ردا على رسالة بالبريد الالكتروني من رويترز تطلب تعقيبا، ”نظرا لأن المفاوضات لا تزال مستمرة، فإننا لا نرغب في التعقيب في هذه المرحلة“.

وبطلب من إيران، تقدمت شركات هندية العام الماضي بخطة تطوير قيمتها 11 مليار دولار تغطي تطوير أنشطة المنبع والبنية التحتية لأنشطة المصب.

ويحتوي الحقل على احتياطيات تقدر بنحو 22 تريليون قدم مكعبة من الغاز، من بينها 16 تريليون قدم مكعبة قابلة للاستخراج.

وستناقش الهند وإيران خطة تطوير معدلة للحقل الأسبوع القادم، خلال زيارة وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه لنيودلهي.



