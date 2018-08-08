الهند تعرض الاستثمار فى الطاقة المتجددة بمصر

عمر سالم:استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، راهول كولشيريشت، سفير وممثلى السفارة الهندية بالقاهرة، وعدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث زيادة أوجه التعاون المشترك.أشاد الوزير في بداية اللقاء بالعلاقات التاريخية المصرية الهندية، وتعززت هذة العلاقة مؤخراً، وأبرزها في مجال الكهر



عمر سالم:



استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، راهول كولشيريشت، سفير وممثلى السفارة الهندية بالقاهرة، وعدد من قيادات القطاع، وذلك لبحث زيادة أوجه التعاون المشترك.

أشاد الوزير في بداية اللقاء بالعلاقات التاريخية المصرية الهندية، وتعززت هذة العلاقة مؤخراً، وأبرزها في مجال الكهرباء، وأكد على دعم وتشجيع التعاون مع الشركات الهندية فى كافة مشروعات القطاع.

وعرض السفير رغبة بلاده في التعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة، وخاصة في الطاقة الشمسية، ومجال إنتاج الطاقة من المخلفات.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع موضحاً أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.

وأشار إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، مضيفاً أنه من المقرر الإنتهاء من هذا المشروع منتصف العام القادم .

وصرح أن هناك تنسيقاً بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة لتشجيع الاستثمارفي مجال إنتاج الطاقة من المخلفات حيث تقوم وزارة البيئة بمجهودات كبيرة للتنسيق مع المستثمرين في هذا المجال للاستفادة من المخلفات في أكثر من مجال وخاصة الطاقة الكهربائية، وسوف يقوم ممثلو السفارة بعقد اجتماعات مع ممثلي وزارة البيئة للوصول إلى إتفاق للتعاون فى هذا المجال .

وقدم الوزير دعوة للشركات الهندية لتقديم سابقة خبراتها للتعاون فى مجال الطاقة الشمسية، وقدم سفير الهند بالقاهرة دعوة لوزير الكهرباء لزيارة الهند، كما قدم دراسة أوضح فيها سبل التعاون فى مجال التدريب بين البلدين .