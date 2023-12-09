الهند تعتمد تصدير 60 ألف طن أرز أبيض «غير البسمتي» لمصر ضمن 5 دول أفريقية (مستند)

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الهندية منشورًا، نهاية الأسبوع الماضي، 7 ديسمبر 2023، بالسماح بتصدير الأرز الأبيض “غير البسمتي” لـ5 دول أفريقية هي: مصر ومدغشقر وغينيا الاستوائية وجزر القمر وكينيا، على أن تصل الكميات تباعًا، خلال الفترة المقبلة.

وكشف المنشور أن القرار الهندي جاء بناء على طلب من الحجر الزراعي؛ ممثلة عن مصر بذلك، حيث تم السماح بتصدير 60 ألف طن من الأرز لمصر، و100 ألف لكينيا، و50 ألف طن لمدغشقر، و20 ألفًا لجزر القمر، و10 آلاف لغينيا الاستوائية.

وأضاف المنشور أن القرار الهندي جاء لدعم الأمن الغذائي في الدول الأفريقية الخمس، وتطبيقًا لسياسة الدولة في ذلك الإطار، في ظل استمرار التقلبات السياسية الدولية، وصعوبة توفير الطعام، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

كانت الهند قد قامت بحظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي، في 20 يوليو 2023، في مسعى يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار المحلية،

وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في حدوث أضرار طالت محاصيل في البلاد، كما ارتفعت أسعار الأرز بما يزيد على 11%، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية.

ومن الجدير بالذكر أن سعر الأرز الشعير في الأسواق، للطن عريض الحبة 19 ألفًا و150 جنيهًا، بدلًا من 19 ألفًا و300 جنيه، بانخفاض في سعر الطن يصل إلى 150 جنيهًا، مقارنة بالأسبوع الماضي، ورفيع الحبة 18 ألفًا و700 جنيه، بدلًا من 18 ألفًا و900 جنيه للطن.

وأضافت المصادر أن اللجنة التنسيقية العليا بين الزراعة والري تقوم حاليًّا بحصر المساحات المسموح بزراعتها بالأرز، خلال الموسم المقبل 2024.

وتصل أسعار الأرز في الأسواق للمستهلك ما بين 35 و40 جنيهًا للكيلو، حسب الجودة التي قد تزيد أو تنخفض قليلًا.

وأفادت المصادر بأن موسم زراعة الأرز تنطلق، في شهر مايو المقبل، والحصاد في أكتوبر، في ظل توقعات بالإقبال من المزارعين عليه، ولا سيما أن سعره أكثر ربحية من القطن وغيره.

وطبقًا لتقرير سابق صادر عن مركز البحوث الزراعية، فإن حجم المساحات المزروعة بالأرز، الموسم الحالي، بلغ ما يزيد عن 1.5 مليون فدان، موزعة بين مليون و74 ألف طن، وهي المساحة التي حدّدتها وزارتا الزراعة والري، وما بين مساحات مزروعة بالمخالفة في بعض المحافظات بإنتاجية إجمالية تصل لـ6 ملايين طن أرز شعير، تنتج حوالي 3.52 مليون طن أرز أبيض، بزيادة عن حجم الاستهلاك المحلي البالغ 3.2 مليون طن.