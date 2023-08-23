الهند تصبح رابع دولة تهبط على سطح القمر

أصبحت الهند اليوم الدولة الرابعة التي تهبط على سطح القمر بعد هبوط مركبتها “تشاندرايان -3” التابعة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية على القطب الجنوبي للقمر.

ولم يتمكن سوى الاتحاد السوفييتي السابق والولايات المتحدة والصين من تحقيق هبوط سلس لمركبة فضائية على سطح القمر.

واحتفى العالم بهذا الإنجاز التاريخي للهند التي أطلقت برنامجها الفضائي لأول مرة قبل 60 عاما.

وعلق إس. سوماناث، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) قائلا: “الهند على القمر.”

فيما اعتبر ناريندرا مودي، رئيس وزراء الهند أن الإنجاز بمثابة “صرخة انتصار للهند الجديدة.”

وقال مالكارجون كارج، رئيس المؤتمر الوطني الهندي المعارض: “”إن نجاح تشاندرايان -3 هو نجاح جماعي لكل هندي. لقد شهدت الأمة إنجازًا آخر في برنامجها الفضائي الطويل الذي يمتد لستة عقود”.

ومن جانبه، أكد جوزيف أشباخر، المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية أن الهند إظهرت قدرة التقنيات الجديدة على تحقيق أول هبوط سلس لها على جرم سماوي آخر.