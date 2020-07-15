الهند تشهد قفزة جديدة فى إصابات «كورونا» وتسجل نحو 30 ألف حالة

خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 181 ألفا و936 إصابة

سجلت الهند قفزة جديدة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا، حيث اكتشفت 29.4 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 181 ألفا و936 إصابة.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة فى قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشى فيروس كورونا (من حيث عدد الإصابات)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبلغ عدد الوفيات جراء تفشى الوباء فى الهند، حتى الآن، 24309 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة الهند إن حوالى 320 ألف مصاب يتلقون العلاج فى المستشفيات، وإن الحالات، التى تماثلت للشفاء من مرض “كوفيد-19” بلغت 592 ألفا.

وفرضت الهند إجراءات العزل العام مرة أخرى على بنجالورو، مركز التكنولوجيا الحديثة فى البلاد، لمدة أسبوع اعتبارا من أمس الثلاثاء، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يعطل جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد.

وستغلق السلطات مجددا دور العبادة والمواصلات العامة والمكاتب الحكومية وأغلب المتاجر فى المساء، وسيلزم السكان منازلهم ولن يُسمح لهم بالخروج سوى للحصول على الاحتياجات الضرورية.

المصدر: وكالات