لايف

الهند تسجل عشرات الحالات من الملاريا وحمى الضنك

في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي كبير لفيروس "كورونا" المستجد
المال - خاص 10:56 م, الأحد, 26 يوليو 20 10:56 م, الأحد, 26 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأحد، تسجيل العشرات من حالات الإصابة بالأمراض المعدية التي ينقلها البعوض في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تفشي كبير لفيروس “كورونا” المستجد.

وذكرت قناة “إنديا تي في” الهندية أن مدينة “دلهي” الكبرى سجلت اليوم فقط 73 حالة إصابة بكل من حمى الضنك والملاريا وفيروس شيكنجويا.
من جانبها، أعلنت السلطات أن الأمر تحت السيطرة إذ يمثل المعدل الحالي للعدوى 30% من أرقام العام الماضي، مضيفة أنها تقوم بالكثير من الجهود حاليا لوقف تفشي تلك الأمراض.

يشار إلى أن الهند تعد الدولة الثالثة عالميا من حيث أرقام الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والسادسة من حيث عدد حالات الوفاة جراء الجائحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

طب أسنان الجامعة البريطانية تنظم مؤتمرا بمشاركة 3300 أكاديمى من 63 دولة

جهاد سالم 12:49 م, الأثنين, 20 يوليو 20

الهند تشهد قفزة جديدة فى إصابات «كورونا» وتسجل نحو 30 ألف حالة

منتصر محمود 10:31 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

بعد مطالبات عديدة.. ولاية هندية تحظر بيع لحوم الكلاب

المال - خاص 1:48 م, الأحد, 5 يوليو 20

إصابة 16 ألف حالة بفيروس كورونا فى الهند خلال 3 أسابيع

خالد بدر الدين 2:54 م, الأحد, 19 أبريل 20

خلال زيارته للهند الأسبوع المقبل.. ترامب يفتتح أكبر ملعب كريكت في العالم

المال - خاص 3:05 م, الثلاثاء, 18 فبراير 20

عبر الاستعانة بالطريقة المصرية القديمة.. أجهزة تكييف جديدة بالهند تعمل بأسلوب مبتكر

هيثم سمير 9:42 م, الثلاثاء, 10 ديسمبر 19