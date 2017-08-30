الهند ترفع الضرائب إلى 25% على السيارات الفاخرة والرياضية

خالد بدر الدين أعلن وزير المالية الهندي آرون جايتلي أن الحكومة أقرت، الأربعاء، رفع الحد الأقصى للضريبة على السيارات الفاخرة والفارهة والرياضية من 15% إلى 25%، موضحا أن لجنة من المسئولين الماليين على المستوى الاتحادي والولايات ستقرر توقيت تطبيق الزيادة. وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه الضريبة ال



خالد بدر الدين

أعلن وزير المالية الهندي آرون جايتلي أن الحكومة أقرت، الأربعاء، رفع الحد الأقصى للضريبة على السيارات الفاخرة والفارهة والرياضية من 15% إلى 25%، موضحا أن لجنة من المسئولين الماليين على المستوى الاتحادي والولايات ستقرر توقيت تطبيق الزيادة.

وذكرت وكالة “رويترز” أن هذه الضريبة الجديدة تدخل ضمن منظومة ضرائب السلع والخدمات التي قررتها الحكومة علي مستوى البلاد الشهر الماضي لتحل مكان عدد من الضرائب على المستوى الوطنى والإقليمي في أكبر عملية إصلاح ضريبي منذ 70 عامًا.

وبموجب ضريبة المبيعات الجديدة تفرض على السيارات ما نسبته 18 أو28 % مع ضريبة إضافية 15 % على أنواع معينة من السيارات، وبحسب الأمر التنفيذي الذي أصدرته الحكومة ترتفع الضريبة القصوى إلى 25 % من 15 % ما يرفع تكلفة السيارات الفارهة.

وأكد آرون جايتلي أن مجلس ضريبة السلع والخدمات يضم مسئولين على المستوى الاتحادي والإقليمي وله حق البت بشأن رفع الضريبة في النطاق المسموح به، وهو 25%.