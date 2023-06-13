الهند ترد على اتهامها بالتهديد بحجب «تويتر».. ماذا قالت؟

نفت الهند الاتهامات الموجهة إليها بممارسة رقابة صارمة على الإنترنت، مؤكدة أنها لم تهدد بحجب موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال جاك دورسي المؤسس المشارك في منصة تويتر للتواصل الاجتماعي إن الهند هددت بحجب المنصة ما لم تمتثل لأوامر بتقييد حسابات، وهو اتهام رفضته الحكومة الهندية ووصفته بأنه “كذب بَيّن”.

وأضاف دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لتويتر في عام 2021، يوم الاثنين أن الهند هددت بإغلاق الشركة وملاحقة موظفيها إذا لم تمتثل لطلبات السلطات بإزالة منشورات وتقييد حسابات تنتقد الحكومة بسبب احتجاجات المزارعين في عامي 2020 و2021.

وقال دورسي في مقابلة مع برنامج (بريكينج بوينتس) الإخباري على موقع يوتيوب “تجلى ذلك بطرق مثل: ‘سنغلق تويتر في الهند’، وهي سوق كبيرة جدا بالنسبة لنا، و‘سنداهم منازل موظفيك’، وهو ما فعلوه، ونحن نتكلم عن الهند؛ الدولة الديمقراطية”.

ووصف الحكومة الهندية ما قالة دورسي بأنه “كذب بَيّن”.

وتقول الحكومة الهندية إنها لا تهدف سوى لتقييد نشر المعلومات الخاطئة والمنشورات التي تهدد السلم والأمن.

وأشار دورسي كذلك إلى ضغوط مماثلة من حكومتي تركيا ونيجيريا اللتين فرضتا قيودا على المنصة في أوقات مختلفة على مر السنين قبل إلغاء تلك القيود.